ضبطت أمانة محافظة الطائف ممثلةً في "بلدية الهدا الفرعية"، وبمساندة من مخفر شرطة الهدا، تجاوزات من أحد الباعة الجائلين، حيث تم إيقاف بيع أكثر من 350 علبة من العصير مجهولة المصدر وسيئة التخزين، وأكثر من 300 كيس لعصير قمر الدين. وتفصيلاً، تمت مصادرة الكمية المضبوطة، وإعداد محضر بالواقعة، وذلك ضمن جهود الأمانة ممثلةً في بلدياتها الفرعية والمرتبطة لمتابعة ومنع البيع المخالف من قبل الجائلين حفاظاً على الصحة العامة.

بالصور .. ضبط 650 علبة عصير مجهولة المصدر وسيئة التخزين بـ"هدا الطائف" فهد العتيبي سبق 2021-08-27 ضبطت أمانة محافظة الطائف ممثلةً في "بلدية الهدا الفرعية"، وبمساندة من مخفر شرطة الهدا، تجاوزات من أحد الباعة الجائلين، حيث تم إيقاف بيع أكثر من 350 علبة من العصير مجهولة المصدر وسيئة التخزين، وأكثر من 300 كيس لعصير قمر الدين.



وتفصيلاً، تمت مصادرة الكمية المضبوطة، وإعداد محضر بالواقعة، وذلك ضمن جهود الأمانة ممثلةً في بلدياتها الفرعية والمرتبطة لمتابعة ومنع البيع المخالف من قبل الجائلين حفاظاً على الصحة العامة.

27 أغسطس 2021 - 19 محرّم 1443 11:58 PM

بالصور .. ضبط 650 علبة عصير مجهولة المصدر وسيئة التخزين بـ"هدا الطائف" ضمن جهود الأمانة لمتابعة ومنع البيع المخالف من قبل الباعة الجائلين





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ضبطت أمانة محافظة الطائف ممثلةً في "بلدية الهدا الفرعية"، وبمساندة من مخفر شرطة الهدا، تجاوزات من أحد الباعة الجائلين، حيث تم إيقاف بيع أكثر من 350 علبة من العصير مجهولة المصدر وسيئة التخزين، وأكثر من 300 كيس لعصير قمر الدين.



وتفصيلاً، تمت مصادرة الكمية المضبوطة، وإعداد محضر بالواقعة، وذلك ضمن جهود الأمانة ممثلةً في بلدياتها الفرعية والمرتبطة لمتابعة ومنع البيع المخالف من قبل الجائلين حفاظاً على الصحة العامة.