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"شرطة الرياض" تقبض على (9) أشخاص ارتكبوا حوادث سطو على محال تجارية

اتخذت بحقهم الإجراءات النظامية وتم إحالتهم إلى النيابة العامة

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن القبض على (8) مقيمين وآخر مخالف لنظام الإقامة من الجنسية الباكستانية، ارتكبوا حوادث جنائية، تمثلت في السطو على المحال التجارية وسرقة أموال من داخلها، وذلك باستخدام مركبة مسروقة (تم استردادها)، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة بالمنطقة.

شرطة الرياض النيابة العامة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"شرطة الرياض" تقبض على (9) أشخاص ارتكبوا حوادث سطو على محال تجارية
سبق

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن القبض على (8) مقيمين وآخر مخالف لنظام الإقامة من الجنسية الباكستانية، ارتكبوا حوادث جنائية، تمثلت في السطو على المحال التجارية وسرقة أموال من داخلها، وذلك باستخدام مركبة مسروقة (تم استردادها)، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة بالمنطقة.

10 ديسمبر 2021 - 6 جمادى الأول 1443
12:29 AM

"شرطة الرياض" تقبض على (9) أشخاص ارتكبوا حوادث سطو على محال تجارية

اتخذت بحقهم الإجراءات النظامية وتم إحالتهم إلى النيابة العامة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن القبض على (8) مقيمين وآخر مخالف لنظام الإقامة من الجنسية الباكستانية، ارتكبوا حوادث جنائية، تمثلت في السطو على المحال التجارية وسرقة أموال من داخلها، وذلك باستخدام مركبة مسروقة (تم استردادها)، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة بالمنطقة.

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