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استمرار أعمال البناء في مخططيْ "صفا وينبوع طبرجل"

من قِبَل المستفيدين الذين تَسَلموا أراضيهم عبر "سكني"

يشهد مخطط "صفا طبرجل" الواقع غرب المحافظة، ومخطط "ينبوع طبرجل" الواقع في الجزء الجنوبي الشرقي من المحافظة التابعة لمنطقة الجوف، استمرارًا في أعمال البناء من قِبَل المواطنين المستفيدين الذين تَسَلّموا أراضيهم عبر برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان.

وأسهم تميز موقعي المخططين وتكامل أعمال البنية التحتية، في اكتمال حجزهما خلال وقت قياسي؛ مما أدى إلى سرعة البدء في أعمال بناء وتشييد الوحدات السكنية ووصولها إلى مراحل متقدمة.

ويوفر مخطط "صفا طبرجل" 404 قطع أراضٍ، بمساحة إجمالية تبلغ 458 ألف م2، وبمتوسط مساحات للقطع 500 م2، كما يوفر مخطط "ينبوع طبرجل" 390 قطعة أرض، بمساحة إجمالية تبلغ 500 ألف م2، وبمتوسط مساحات للقطع 500 م2؛ حيث يمتاز المخططان بموقعهما المميزين وتوافر المواقع المخصصة للخدمات.

ويتيح تطبيق وموقع "سكني"، خاصية اختيار المخطط السكني المناسب وحجز الأراضي وإصدار عقودها ضمن إجراءات سهلة وميسرة؛ إذ وفّر التطبيق حتى الآن 195 مخططًا تشمل 175 ألف أرض سكنية؛ وذلك في إطار السعي الدائم إلى استحداث حلول إلكترونية، تسهل التملك على المواطنين المستحقين، وتوفير مزيد من الخدمات الإلكترونية لهم.

ويمكن للمستفيد المسجل في وزارة الإسكان زيارة البوابة الإلكترونية لبرنامج "سكني"، ثم اختيار "الحلول السكنية"، ومن ثم الضغط على خيار الأراضي السكنية، أو الدخول المباشر على الرابط https://sakani.housing.sa/plans-map، واختيار المخطط المناسب له، واختيار قطعة الأرض، واستكمال إجراءات توقيع العقد إلكترونيًّا؛ تمهيدًا للبدء في إصدار تراخيص البناء خلال 6 أشهر وبنائها خلال 3 سنوات.

يُذكر أن برنامج "سكني" يستهدف العام الجاري 2020 تسليم أكثر من 90 ألف أرض سكنية؛ إذ تأتي هذه الخطوات في إطار توفير خيارات أكثر للأسر السعودية تُمَكّنهم من الحصول على المسكن الملائم الذي يلبي رغباتهم؛ بما يرفع من نسبة التملك إلى 70% بحلول عام 2030؛ وفقًا لمستهدفات برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية المملكة 2030.

سكني وزارة الإسكان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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استمرار أعمال البناء في مخططيْ "صفا وينبوع طبرجل"
سبق

يشهد مخطط "صفا طبرجل" الواقع غرب المحافظة، ومخطط "ينبوع طبرجل" الواقع في الجزء الجنوبي الشرقي من المحافظة التابعة لمنطقة الجوف، استمرارًا في أعمال البناء من قِبَل المواطنين المستفيدين الذين تَسَلّموا أراضيهم عبر برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان.

وأسهم تميز موقعي المخططين وتكامل أعمال البنية التحتية، في اكتمال حجزهما خلال وقت قياسي؛ مما أدى إلى سرعة البدء في أعمال بناء وتشييد الوحدات السكنية ووصولها إلى مراحل متقدمة.

ويوفر مخطط "صفا طبرجل" 404 قطع أراضٍ، بمساحة إجمالية تبلغ 458 ألف م2، وبمتوسط مساحات للقطع 500 م2، كما يوفر مخطط "ينبوع طبرجل" 390 قطعة أرض، بمساحة إجمالية تبلغ 500 ألف م2، وبمتوسط مساحات للقطع 500 م2؛ حيث يمتاز المخططان بموقعهما المميزين وتوافر المواقع المخصصة للخدمات.

ويتيح تطبيق وموقع "سكني"، خاصية اختيار المخطط السكني المناسب وحجز الأراضي وإصدار عقودها ضمن إجراءات سهلة وميسرة؛ إذ وفّر التطبيق حتى الآن 195 مخططًا تشمل 175 ألف أرض سكنية؛ وذلك في إطار السعي الدائم إلى استحداث حلول إلكترونية، تسهل التملك على المواطنين المستحقين، وتوفير مزيد من الخدمات الإلكترونية لهم.

ويمكن للمستفيد المسجل في وزارة الإسكان زيارة البوابة الإلكترونية لبرنامج "سكني"، ثم اختيار "الحلول السكنية"، ومن ثم الضغط على خيار الأراضي السكنية، أو الدخول المباشر على الرابط https://sakani.housing.sa/plans-map، واختيار المخطط المناسب له، واختيار قطعة الأرض، واستكمال إجراءات توقيع العقد إلكترونيًّا؛ تمهيدًا للبدء في إصدار تراخيص البناء خلال 6 أشهر وبنائها خلال 3 سنوات.

يُذكر أن برنامج "سكني" يستهدف العام الجاري 2020 تسليم أكثر من 90 ألف أرض سكنية؛ إذ تأتي هذه الخطوات في إطار توفير خيارات أكثر للأسر السعودية تُمَكّنهم من الحصول على المسكن الملائم الذي يلبي رغباتهم؛ بما يرفع من نسبة التملك إلى 70% بحلول عام 2030؛ وفقًا لمستهدفات برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية المملكة 2030.

19 أغسطس 2020 - 29 ذو الحجة 1441
01:58 PM

استمرار أعمال البناء في مخططيْ "صفا وينبوع طبرجل"

من قِبَل المستفيدين الذين تَسَلموا أراضيهم عبر "سكني"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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يشهد مخطط "صفا طبرجل" الواقع غرب المحافظة، ومخطط "ينبوع طبرجل" الواقع في الجزء الجنوبي الشرقي من المحافظة التابعة لمنطقة الجوف، استمرارًا في أعمال البناء من قِبَل المواطنين المستفيدين الذين تَسَلّموا أراضيهم عبر برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان.

وأسهم تميز موقعي المخططين وتكامل أعمال البنية التحتية، في اكتمال حجزهما خلال وقت قياسي؛ مما أدى إلى سرعة البدء في أعمال بناء وتشييد الوحدات السكنية ووصولها إلى مراحل متقدمة.

ويوفر مخطط "صفا طبرجل" 404 قطع أراضٍ، بمساحة إجمالية تبلغ 458 ألف م2، وبمتوسط مساحات للقطع 500 م2، كما يوفر مخطط "ينبوع طبرجل" 390 قطعة أرض، بمساحة إجمالية تبلغ 500 ألف م2، وبمتوسط مساحات للقطع 500 م2؛ حيث يمتاز المخططان بموقعهما المميزين وتوافر المواقع المخصصة للخدمات.

ويتيح تطبيق وموقع "سكني"، خاصية اختيار المخطط السكني المناسب وحجز الأراضي وإصدار عقودها ضمن إجراءات سهلة وميسرة؛ إذ وفّر التطبيق حتى الآن 195 مخططًا تشمل 175 ألف أرض سكنية؛ وذلك في إطار السعي الدائم إلى استحداث حلول إلكترونية، تسهل التملك على المواطنين المستحقين، وتوفير مزيد من الخدمات الإلكترونية لهم.

ويمكن للمستفيد المسجل في وزارة الإسكان زيارة البوابة الإلكترونية لبرنامج "سكني"، ثم اختيار "الحلول السكنية"، ومن ثم الضغط على خيار الأراضي السكنية، أو الدخول المباشر على الرابط https://sakani.housing.sa/plans-map، واختيار المخطط المناسب له، واختيار قطعة الأرض، واستكمال إجراءات توقيع العقد إلكترونيًّا؛ تمهيدًا للبدء في إصدار تراخيص البناء خلال 6 أشهر وبنائها خلال 3 سنوات.

يُذكر أن برنامج "سكني" يستهدف العام الجاري 2020 تسليم أكثر من 90 ألف أرض سكنية؛ إذ تأتي هذه الخطوات في إطار توفير خيارات أكثر للأسر السعودية تُمَكّنهم من الحصول على المسكن الملائم الذي يلبي رغباتهم؛ بما يرفع من نسبة التملك إلى 70% بحلول عام 2030؛ وفقًا لمستهدفات برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية المملكة 2030.

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