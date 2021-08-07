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مباراة الذهاب.. "حامدي" يلعب النهائي مع البطل الإيراني

يلتقي بعد قليل البطل السعودي طارق حامدي، مع اللاعب الإيراني ساجاد جانجزاده، في نهائي منافسات وزن 75 كجم للعبة الكاراتيه.

وكان "حامدي" قد الْتقى اللاعب الإيراني في وقت سابق اليوم، ضمن مباريات المجموعة الثانية، وانتهت المباراة بالتعادل.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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مباراة الذهاب.. "حامدي" يلعب النهائي مع البطل الإيراني
سبق

يلتقي بعد قليل البطل السعودي طارق حامدي، مع اللاعب الإيراني ساجاد جانجزاده، في نهائي منافسات وزن 75 كجم للعبة الكاراتيه.

وكان "حامدي" قد الْتقى اللاعب الإيراني في وقت سابق اليوم، ضمن مباريات المجموعة الثانية، وانتهت المباراة بالتعادل.

07 أغسطس 2021 - 28 ذو الحجة 1442
03:06 PM

مباراة الذهاب.. "حامدي" يلعب النهائي مع البطل الإيراني

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يلتقي بعد قليل البطل السعودي طارق حامدي، مع اللاعب الإيراني ساجاد جانجزاده، في نهائي منافسات وزن 75 كجم للعبة الكاراتيه.

وكان "حامدي" قد الْتقى اللاعب الإيراني في وقت سابق اليوم، ضمن مباريات المجموعة الثانية، وانتهت المباراة بالتعادل.

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