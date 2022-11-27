بعد إضرابهم عن الطعام.. الجيش السوداني يفرج عن معتقلين بينهم وزير

لا يزال العديد من السياسيين في السجون رغم اتفاق العسكر و"حمدوك"

ذكرت وزارة الإعلام السودانية اليوم (السبت)، أن الجيش السوداني أفرَجَ عن وزير شؤون مجلس الوزراء السوداني السابق خالد عمر يوسف، وساسة آخرين، بعد أقل من يوم من بدء إضراب عن الطعام.

وأضافت الوزارة أن السلطات أفرجت أيضًا عن حاكم ولاية الخرطوم السابق أيمن نمر، وعضو فريق مكافحة الفساد ماهر أبو الجوخ؛ وفقًا لـ"رويترز".

ولا يزال العديد من السياسيين البارزين معتقلين.

وبدأ "يوسف" وآخرون إضرابًا عن الطعام؛ احتجاجًا على استمرار اعتقالهم رغم توقيع اتفاق بين القادة العسكريين ورئيس الوزراء المدني عبدالله حمدوك، يقضي بالإفراج عن جميع المعتقلين المدنيين.

وتسببت سيطرة الجيش على السلطة في 25 أكتوبر الماضي، في تجميد اتفاق لتقاسم السلطة بين الجيش والمدنيين من تحالف قوى الحرية والتغيير، واعتقال عدد من الوزراء والمسؤولين المدنيين الكبار.