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في النسخة الثانية .. انطلاق بطولة كأس الأبطال الدولية

بمشاركة 18 فريقًا يتقدمها ريال مدريد وليفربول

تنطلق غدًا الأربعاء، مباريات بطولة كأس الأبطال الدولية في نسختها الثانية التي ينظمها برنامج الابتعاث السعودي لتطوير مواهب كرة القدم بوزارة الرياضة، وذلك بمشاركة 18 فريقًا وهي أندية ريال مدريد وأتلتيكو مدريد وريال سوسيداد وفالنسيا وليفربول وسبورتنغ لشبونة وسلافيا براغ ونادي ميتييلاند وشاختار دونيتسك ودينامو زغرب وأولمبيك مارسيليا وليجيا وارسو، إضافة إلى فريقين من برنامج الابتعاث وأربعة أندية من السعودية تحدد بعد.

وستلعب البطولة بنظام المجموعات، حيث ستُقام مباريات المجموعات الثلاث في إسبانيا، بولندا والبرتغال. والمجموعة الرابعة في المملكة العربية السعودية.

ويهدف البرنامج من خلال هذه البطولة إلى رفع معدل المنافسة للاعبين وزيادة الاحتكاك بمنافسين من مختلف الدوريات الأوروبية لتعزيز قدراتهم في الجوانب الفنية واللياقية والمهارية واللعب الجماعي.

من جهة أخرى قدّم هشام طاشكندي مدير برنامج الابتعاث السعودي لتطوير مواهب كرة القدم الشكر لسمو وزير الرياضة على الدعم اللامحدود للبرنامج ولإقامة هذه البطولة التي تشارك فيها أكبر الأندية الأوروبية، كما قدم شكره لفريق اللجنة المنظمة على الترتيبات والتحضيرات التي سبقت انطلاقة البطولة.

وأكد طاشكندي أن الهدف الأساس من هذه البطولة هو تطوير اللاعبين من كل النواحي الفنية والاحتكاك المباشر والمنافسة الدائمة وعدم الاكتفاء بالحصص التدريبية في المعسكر، وهذا سينتج لنا جيلاً منافسًا وبطلاً يستطيع خدمة المنتخبات السعودية في المحافل المقبلة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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في النسخة الثانية .. انطلاق بطولة كأس الأبطال الدولية
سبق

تنطلق غدًا الأربعاء، مباريات بطولة كأس الأبطال الدولية في نسختها الثانية التي ينظمها برنامج الابتعاث السعودي لتطوير مواهب كرة القدم بوزارة الرياضة، وذلك بمشاركة 18 فريقًا وهي أندية ريال مدريد وأتلتيكو مدريد وريال سوسيداد وفالنسيا وليفربول وسبورتنغ لشبونة وسلافيا براغ ونادي ميتييلاند وشاختار دونيتسك ودينامو زغرب وأولمبيك مارسيليا وليجيا وارسو، إضافة إلى فريقين من برنامج الابتعاث وأربعة أندية من السعودية تحدد بعد.

وستلعب البطولة بنظام المجموعات، حيث ستُقام مباريات المجموعات الثلاث في إسبانيا، بولندا والبرتغال. والمجموعة الرابعة في المملكة العربية السعودية.

ويهدف البرنامج من خلال هذه البطولة إلى رفع معدل المنافسة للاعبين وزيادة الاحتكاك بمنافسين من مختلف الدوريات الأوروبية لتعزيز قدراتهم في الجوانب الفنية واللياقية والمهارية واللعب الجماعي.

من جهة أخرى قدّم هشام طاشكندي مدير برنامج الابتعاث السعودي لتطوير مواهب كرة القدم الشكر لسمو وزير الرياضة على الدعم اللامحدود للبرنامج ولإقامة هذه البطولة التي تشارك فيها أكبر الأندية الأوروبية، كما قدم شكره لفريق اللجنة المنظمة على الترتيبات والتحضيرات التي سبقت انطلاقة البطولة.

وأكد طاشكندي أن الهدف الأساس من هذه البطولة هو تطوير اللاعبين من كل النواحي الفنية والاحتكاك المباشر والمنافسة الدائمة وعدم الاكتفاء بالحصص التدريبية في المعسكر، وهذا سينتج لنا جيلاً منافسًا وبطلاً يستطيع خدمة المنتخبات السعودية في المحافل المقبلة.

26 أكتوبر 2021 - 20 ربيع الأول 1443
08:57 PM

في النسخة الثانية .. انطلاق بطولة كأس الأبطال الدولية

بمشاركة 18 فريقًا يتقدمها ريال مدريد وليفربول

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تنطلق غدًا الأربعاء، مباريات بطولة كأس الأبطال الدولية في نسختها الثانية التي ينظمها برنامج الابتعاث السعودي لتطوير مواهب كرة القدم بوزارة الرياضة، وذلك بمشاركة 18 فريقًا وهي أندية ريال مدريد وأتلتيكو مدريد وريال سوسيداد وفالنسيا وليفربول وسبورتنغ لشبونة وسلافيا براغ ونادي ميتييلاند وشاختار دونيتسك ودينامو زغرب وأولمبيك مارسيليا وليجيا وارسو، إضافة إلى فريقين من برنامج الابتعاث وأربعة أندية من السعودية تحدد بعد.

وستلعب البطولة بنظام المجموعات، حيث ستُقام مباريات المجموعات الثلاث في إسبانيا، بولندا والبرتغال. والمجموعة الرابعة في المملكة العربية السعودية.

ويهدف البرنامج من خلال هذه البطولة إلى رفع معدل المنافسة للاعبين وزيادة الاحتكاك بمنافسين من مختلف الدوريات الأوروبية لتعزيز قدراتهم في الجوانب الفنية واللياقية والمهارية واللعب الجماعي.

من جهة أخرى قدّم هشام طاشكندي مدير برنامج الابتعاث السعودي لتطوير مواهب كرة القدم الشكر لسمو وزير الرياضة على الدعم اللامحدود للبرنامج ولإقامة هذه البطولة التي تشارك فيها أكبر الأندية الأوروبية، كما قدم شكره لفريق اللجنة المنظمة على الترتيبات والتحضيرات التي سبقت انطلاقة البطولة.

وأكد طاشكندي أن الهدف الأساس من هذه البطولة هو تطوير اللاعبين من كل النواحي الفنية والاحتكاك المباشر والمنافسة الدائمة وعدم الاكتفاء بالحصص التدريبية في المعسكر، وهذا سينتج لنا جيلاً منافسًا وبطلاً يستطيع خدمة المنتخبات السعودية في المحافل المقبلة.

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