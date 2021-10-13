انطلق البرنامج التدريبي الأول لتعلم قيادة السيارة للسيدات بجامعة الباحة

على يد مدربات مؤهلات.. وبهدف تمكينهن في المنطقة

انطلق البرنامج التدريبي الأول لتعلم قيادة السيارة للسيدات في مدرسة تابعة لجامعة الباحة.

وأكد رئيس جامعة الباحة الدكتور عبدالله الحسين أن مشروع مدرسة الباحة لتعليم القيادة يأتي تلبية لتوجيهات مقام خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان – حفظهما الله - لدعم وتمكين بنات الوطن، وتحقيق أهداف برنامج التحول الوطني 2020 وصولاً لرؤية المملكة 2030، مثمناً دعم واهتمام أمير منطقة الباحة، الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، المتواصلِ لتحقيقِ رسالةِ الجامعة وأهدافها السامية.

وأضاف "الحسين" أن الجامعة بادرت بإقامة هذا المشروع التنموي سعياً منها لخدمة الوطن في شتى المجالات، ولسرعة تمكين المرأة في المنطقة، ورغبة في الإسهام بتأهيل النساء وتحضيرهن للاستفادة من الأمر السامي الكريم. منوهاً بجهود الجميع التي نتج عنها افتتاح وتشغيل مدرسة الباحة لتعليم القيادة.

وأوضح وكيل الجامعة للتطوير والجودة، الأستاذ الدكتور فارس بن صالح الغامدي، أنه أنطلق العمل بمدرسة الباحة لتعليم القيادة التابعة لجامعة الباحة للمجموعة الأولى على يد مدربات مؤهلات على تعليم قيادة السيارة، وفق أحدث الأساليب والبرامج والأجهزة التقنية الحديثة، مع نشر الوعي حول سلامة الطرق والسلامة المرورية لدى الجميع.

وأكد "الغامدي" أن الجامعة حرصت على فتح الاستقبال بالمدرسة عبر منصة (أبشر) لجميع الراغبات في تعلم قيادة المركبات من جميع الأعمار والفئات التي تنطبق عليهن الشروط سواء من المواطنات أو المقيمات.

وأوضح أن مشروع مدرسة تعلم القيادة للسيدات يحتوي على مبنى رئيسي مكون من دورين مساحة الدور 2440م2 بمساحة إجمالية للمبنى 4860م2، فيما تبلغ مساحة ميدان التدريب 30513 م2، والمساحة الكلية للأرض 42943م2، إضافة إلى قسم خاص بإدارة المرور لاستخراج رخص القيادة، وعدد من الفصول الدراسية مجهزة بأحدث التقنيات، وغرف أجهزة محاكاة وقاعات اختبار، ومكاتب إدارية، ومرافق خدمية.