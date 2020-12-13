تمّ العثور على الحل.. مدير "بيونتيك" يحدّد موعداً محتملاً للسيطرة على كورونا

قال: على ثقة من أنه يمكننا تقديم 1.3 مليار جرعة من اللقاح في عام 2021

قال المدير التنفيذي لشركة "بيونتيك" الألمانية، التي أنتجت مع شركة "فايزر" الأمريكية لقاحاً ضد فيروس كورونا، إن السيطرة على الوباء ممكنة بحلول نهاية صيف العام المقبل.

وأضاف الرئيس التنفيذي للشركة، أوغور شاهين؛ في حوار مع قناة "فوكس نيوز": "نحن نعلم أنه تم العثور على حل، وأنه يمكننا إنتاج جرعات عديدة من اللقاحات، ونعلم أن هذه اللقاحات ناجعة، ولذا فنحن بحاجة للتأكد من أنه يمكننا السيطرة على هذا المرض والوباء بنهاية الصيف المقبل، على أقصى تقدير".

كما أكّد أنه بحلول أبريل من العام المقبل، يمكن للتطعيم أن يغيّر الوضع بشكل كبير في مكافحة فيروس كورونا.

وقال: "نحن على ثقة من أنه يمكننا تقديم 1.3 مليار جرعة من اللقاح في عام 2021، ونخطط أيضاً لتقييم ما إذا كان بإمكاننا تقديم جرعات أكثر في عام 2021".