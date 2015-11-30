النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الشمراني" رئيسًا تنفيذيًّا لـ"المساحة الجيولوجية"

بقرار مجلس إدارة الهيئة برئاسة وزير الصناعة

أصدر مجلس إدارة هيئة المساحة الجيولوجية السعودية برئاسة وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، قرارًا يقضي بتعيين المهندس عبدالله بن مفطر الشمراني رئيسًا تنفيذيًّا للهيئة.

وأعرب المهندس عبدالله الشمراني عن شكره واعتزازه وامتنانه بهذه الثقة، مثمنًا لمجلس إدارة الهيئة -برئاسة وزير الصناعة والثروة المعدنية- تشريفه بهذه المهمة لخدمة الوطن الغالي، وتحقيق تطلعات المملكة.

وقال: "أسأل الله عز وجل أن يعينني على أداء هذه المهمة على أكمل وجه، وأن أكون عونًا لخدمة وطني، وأن أساهم مع زملائي في هيئة المساحة الجيولوجية السعودية على تطوير سير الأعمال والمشاريع التي تحقق تطلعات المسؤولين؛ مضيفًا أن المرحلة القادمة مرحلة تتطلب منا بذل مزيد من الجهد والعطاء والتضحية؛ للمساهمة في تنمية الاقتصاد من خلال تفعيل المبادرات التي تعمل عليها الهيئة والتي تخدم رؤية السعودية ٢٠٣٠.

وتولى الشمراني -خلال مسيرته العملية التي تجاوزت ٣٠ عامًا- عددًا من المناصب القيادية والإدارية منها: رئيس للشركة العربية للبتروكيماويات، ورئيس مجلس إدارة الشركة الأوروبية للبتروكيماويات، كما رأس أيضًا شركة الجبيل المتحدة للبتروكيماويات، وشركة الجبيل للأسمدة، وكان عضوًا في مجلس إدارة شركة الفوسفات السعودية.

تدرج "الشمراني" خلال مسيرته الحافلة في عدة مناصب قيادية حتى تَسَلّم منصبه السابق كقائد لأكبر شركات سابك، وقاد بنجاح دمج شركتي "صدف وبتروكيما" التابعتين لسابك عام ٢٠١٩، إلى أن أصبحت شركة واحدة، وتعتبر من أكبر الشركات في العالم، كما شغل المهندس الشمراني عضوية عدة مجالس إدارات غير ربحية (جمعيات، ومنظمات).

يُذكر أن الشمراني حاصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة الكيميائية من جامعة الملك سعود بالرياض عام ١٩٨٩م.

الرئيسية/ المملكة / مجتمع

اعلان
"الشمراني" رئيسًا تنفيذيًّا لـ"المساحة الجيولوجية"
سبق

أصدر مجلس إدارة هيئة المساحة الجيولوجية السعودية برئاسة وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، قرارًا يقضي بتعيين المهندس عبدالله بن مفطر الشمراني رئيسًا تنفيذيًّا للهيئة.

وأعرب المهندس عبدالله الشمراني عن شكره واعتزازه وامتنانه بهذه الثقة، مثمنًا لمجلس إدارة الهيئة -برئاسة وزير الصناعة والثروة المعدنية- تشريفه بهذه المهمة لخدمة الوطن الغالي، وتحقيق تطلعات المملكة.

وقال: "أسأل الله عز وجل أن يعينني على أداء هذه المهمة على أكمل وجه، وأن أكون عونًا لخدمة وطني، وأن أساهم مع زملائي في هيئة المساحة الجيولوجية السعودية على تطوير سير الأعمال والمشاريع التي تحقق تطلعات المسؤولين؛ مضيفًا أن المرحلة القادمة مرحلة تتطلب منا بذل مزيد من الجهد والعطاء والتضحية؛ للمساهمة في تنمية الاقتصاد من خلال تفعيل المبادرات التي تعمل عليها الهيئة والتي تخدم رؤية السعودية ٢٠٣٠.

وتولى الشمراني -خلال مسيرته العملية التي تجاوزت ٣٠ عامًا- عددًا من المناصب القيادية والإدارية منها: رئيس للشركة العربية للبتروكيماويات، ورئيس مجلس إدارة الشركة الأوروبية للبتروكيماويات، كما رأس أيضًا شركة الجبيل المتحدة للبتروكيماويات، وشركة الجبيل للأسمدة، وكان عضوًا في مجلس إدارة شركة الفوسفات السعودية.

تدرج "الشمراني" خلال مسيرته الحافلة في عدة مناصب قيادية حتى تَسَلّم منصبه السابق كقائد لأكبر شركات سابك، وقاد بنجاح دمج شركتي "صدف وبتروكيما" التابعتين لسابك عام ٢٠١٩، إلى أن أصبحت شركة واحدة، وتعتبر من أكبر الشركات في العالم، كما شغل المهندس الشمراني عضوية عدة مجالس إدارات غير ربحية (جمعيات، ومنظمات).

يُذكر أن الشمراني حاصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة الكيميائية من جامعة الملك سعود بالرياض عام ١٩٨٩م.

30 نوفمبر 2020 - 15 ربيع الآخر 1442
12:38 PM

"الشمراني" رئيسًا تنفيذيًّا لـ"المساحة الجيولوجية"

بقرار مجلس إدارة الهيئة برئاسة وزير الصناعة

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
0
371

أصدر مجلس إدارة هيئة المساحة الجيولوجية السعودية برئاسة وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، قرارًا يقضي بتعيين المهندس عبدالله بن مفطر الشمراني رئيسًا تنفيذيًّا للهيئة.

وأعرب المهندس عبدالله الشمراني عن شكره واعتزازه وامتنانه بهذه الثقة، مثمنًا لمجلس إدارة الهيئة -برئاسة وزير الصناعة والثروة المعدنية- تشريفه بهذه المهمة لخدمة الوطن الغالي، وتحقيق تطلعات المملكة.

وقال: "أسأل الله عز وجل أن يعينني على أداء هذه المهمة على أكمل وجه، وأن أكون عونًا لخدمة وطني، وأن أساهم مع زملائي في هيئة المساحة الجيولوجية السعودية على تطوير سير الأعمال والمشاريع التي تحقق تطلعات المسؤولين؛ مضيفًا أن المرحلة القادمة مرحلة تتطلب منا بذل مزيد من الجهد والعطاء والتضحية؛ للمساهمة في تنمية الاقتصاد من خلال تفعيل المبادرات التي تعمل عليها الهيئة والتي تخدم رؤية السعودية ٢٠٣٠.

وتولى الشمراني -خلال مسيرته العملية التي تجاوزت ٣٠ عامًا- عددًا من المناصب القيادية والإدارية منها: رئيس للشركة العربية للبتروكيماويات، ورئيس مجلس إدارة الشركة الأوروبية للبتروكيماويات، كما رأس أيضًا شركة الجبيل المتحدة للبتروكيماويات، وشركة الجبيل للأسمدة، وكان عضوًا في مجلس إدارة شركة الفوسفات السعودية.

تدرج "الشمراني" خلال مسيرته الحافلة في عدة مناصب قيادية حتى تَسَلّم منصبه السابق كقائد لأكبر شركات سابك، وقاد بنجاح دمج شركتي "صدف وبتروكيما" التابعتين لسابك عام ٢٠١٩، إلى أن أصبحت شركة واحدة، وتعتبر من أكبر الشركات في العالم، كما شغل المهندس الشمراني عضوية عدة مجالس إدارات غير ربحية (جمعيات، ومنظمات).

يُذكر أن الشمراني حاصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة الكيميائية من جامعة الملك سعود بالرياض عام ١٩٨٩م.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,218
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,307
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
24,958
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,674

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الأصالة والمعاصرة.. وصفة سعودية خالصة

الأصالة والمعاصرة.. وصفة سعودية خالصة

علي آل شرمة
اختر مكانك في هذا العالم

اختر مكانك في هذا العالم

مها الجبر
الأمل والتفاؤل وخطاب الملك

الأمل والتفاؤل وخطاب الملك

ماجد البريكان
مملكة النماء في الذكرى السادسة للبيعة

مملكة النماء في الذكرى السادسة للبيعة

غسان محمد عسيلان
(هلا بالأحد)..!

(هلا بالأحد)..!

حسن آل عمير
هل نستبدل الكتب المدرسية بالإلكترونية..؟

هل نستبدل الكتب المدرسية بالإلكترونية..؟

عبدالرحمن المرشد
تطهير واجب لهؤلاء

تطهير واجب لهؤلاء

سعيد آل جندب
ذكرى البيعة مع شواهد الريادة العالمية

ذكرى البيعة مع شواهد الريادة العالمية

خالد الشبانة
هيئة الزكاة وتصحيح المسار..!

هيئة الزكاة وتصحيح المسار..!

عبدالغني الشيخ
الدور على مَن أيها الرياضيون؟!

الدور على مَن أيها الرياضيون؟!

بندر الشهري
الإرادة السعودية تقود مجموعة العشرين للنجاح

الإرادة السعودية تقود مجموعة العشرين للنجاح

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة