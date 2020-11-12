هولندا.. الشرطة تحتجز شخصاً على خلفية إطلاق النار على السفارة السعودية

أعلنت السلطات الهولندية أن الشرطة احتجزت رجلاً على خلفية حادث إطلاق النار على سفارة السعودية في لاهاي، طبقًا لـ"آر تي" الروسية.

وقالت الشرطة، في بيان: إنها "اعتقلت رجلًا، 40 عامًا، من مدينة زوترميير.. للاشتباه بتورطه في حادث إطلاق النار على سفارة السعودية".

وأوضحت أن عملية الاعتقال نُفذت قرب بيت الرجل في زوترميير، مضيفة أنها صادرت سيارة له في إطار إجراء التحقيق، وذكرت أنها ستستجوب المشتبه فيه.



وسبق أنْ أكدت الشرطة أن مقر سفارة السعودية في لاهاي، الواقع بميدان كونينغينيغراختي، تعرض في حوالي الساعة 06:00 لإطلاق نار دون سقوط أي إصابات جراء الحادث.



كما أكدت السفارة السعودية في تعرضها لحادث إطلاق النار الذي لم يؤدّ إلى وقوع إصابات، داعية مواطني المملكة المتواجدين في هولندا إلى رفع مستوى الحيطة والحذر.