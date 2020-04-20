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لجنة مشتركة تدعو أصحاب المنشآت للمسارعة بالتعريف بمواقع مساكن العمالة عبر "إيجار"

خلال 10 أيام ابتداء من اليوم للحد من انتشار فيروس "كورونا"

دعت وزارة البلدية والقروية من خلال لجنة تنظيم سكن العمالة، أصحاب المنشآت للمسارعة بالتعريف بمواقع وتفاصيل المساكن الخاصة بالعمالة التابعة لمنشآتهم عبر شبكة "إيجار" خلال (10) أيام ابتداء من تاريخ اليوم 20 إبريل.

وأوضحت لجنة تنظيم سكن العمالة عبر بيان مشترك عبر "تويتر": "انطلاقاً من حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على ضمان السلامة الصحية للمجتمع بمكوناته كافة (مواطنين ومقيمين)، وذلك عبر اتخاذ كافة التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية التي من شأنها الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (CoVID19)".

وتأكيداً على مسؤوليات منشآت القطاع الخاص تجاه عمالتها، فإن لجنة تنظيم سكن العمالة بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الإسكان، تدعو أصحاب الأعمال والمنشآت إلى المسارعة بالتعريف بمواقع وتفاصيل المساكن الخاصة بالعمالة التابعة لمنشآتهم وربط العمالة بالوحدات السكنية، وذلك عبر شبكة إيجار، خلال (10) أيام ابتداء من تاريخ 20 إبريل 2020م.

ويأتي ذلك الإجراء ضمن الجهود الحثيثة التي تقوم بها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "19-CoVID".

مكة المكرمة وزارة الشؤون البلدية والقروية لجنة تنظيم سكن العمالة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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لجنة مشتركة تدعو أصحاب المنشآت للمسارعة بالتعريف بمواقع مساكن العمالة عبر "إيجار"
سبق

دعت وزارة البلدية والقروية من خلال لجنة تنظيم سكن العمالة، أصحاب المنشآت للمسارعة بالتعريف بمواقع وتفاصيل المساكن الخاصة بالعمالة التابعة لمنشآتهم عبر شبكة "إيجار" خلال (10) أيام ابتداء من تاريخ اليوم 20 إبريل.

وأوضحت لجنة تنظيم سكن العمالة عبر بيان مشترك عبر "تويتر": "انطلاقاً من حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على ضمان السلامة الصحية للمجتمع بمكوناته كافة (مواطنين ومقيمين)، وذلك عبر اتخاذ كافة التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية التي من شأنها الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (CoVID19)".

وتأكيداً على مسؤوليات منشآت القطاع الخاص تجاه عمالتها، فإن لجنة تنظيم سكن العمالة بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الإسكان، تدعو أصحاب الأعمال والمنشآت إلى المسارعة بالتعريف بمواقع وتفاصيل المساكن الخاصة بالعمالة التابعة لمنشآتهم وربط العمالة بالوحدات السكنية، وذلك عبر شبكة إيجار، خلال (10) أيام ابتداء من تاريخ 20 إبريل 2020م.

ويأتي ذلك الإجراء ضمن الجهود الحثيثة التي تقوم بها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "19-CoVID".

20 إبريل 2020 - 27 شعبان 1441
10:07 PM

لجنة مشتركة تدعو أصحاب المنشآت للمسارعة بالتعريف بمواقع مساكن العمالة عبر "إيجار"

خلال 10 أيام ابتداء من اليوم للحد من انتشار فيروس "كورونا"

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هادي العصيمي - مكة المكرمة
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دعت وزارة البلدية والقروية من خلال لجنة تنظيم سكن العمالة، أصحاب المنشآت للمسارعة بالتعريف بمواقع وتفاصيل المساكن الخاصة بالعمالة التابعة لمنشآتهم عبر شبكة "إيجار" خلال (10) أيام ابتداء من تاريخ اليوم 20 إبريل.

وأوضحت لجنة تنظيم سكن العمالة عبر بيان مشترك عبر "تويتر": "انطلاقاً من حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على ضمان السلامة الصحية للمجتمع بمكوناته كافة (مواطنين ومقيمين)، وذلك عبر اتخاذ كافة التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية التي من شأنها الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (CoVID19)".

وتأكيداً على مسؤوليات منشآت القطاع الخاص تجاه عمالتها، فإن لجنة تنظيم سكن العمالة بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الإسكان، تدعو أصحاب الأعمال والمنشآت إلى المسارعة بالتعريف بمواقع وتفاصيل المساكن الخاصة بالعمالة التابعة لمنشآتهم وربط العمالة بالوحدات السكنية، وذلك عبر شبكة إيجار، خلال (10) أيام ابتداء من تاريخ 20 إبريل 2020م.

ويأتي ذلك الإجراء ضمن الجهود الحثيثة التي تقوم بها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "19-CoVID".

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