النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مقتل مدرِّب مغربي داخل أحد الأندية الرياضية بالرياض

الجهات الأمنية باشرت الجريمة لمعرفة أسبابها ودوافعها

تحقق الجهات الأمنية بمدينة الرياض في جريمة قتل، وقعت مساء اليوم داخل أحد الأندية بجنوب غرب الرياض، بعد أن اقتحم شخص النادي، وسدد طعنة، تسببت بمقتل مدرب من جنسية مغربية.

وقال شاهد عيان إنه بعد أداء صلاة العشاء دخل أحد الأشخاص النادي، وقام بطعن مدرب من جنسية مغربية؛ فلفظ أنفاسه قبل نقله للمستشفى. فيما باشرت الجهات الأمنية الموقع، واتخذت التدابير الأمنية، وقامت بالتحفظ على موقع الجريمة، وإغلاق النادي لإكمال الإجراءات المناسبة، ومعرفة أسباب ودوافع الجريمة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مقتل مدرِّب مغربي داخل أحد الأندية الرياضية بالرياض
سبق

تحقق الجهات الأمنية بمدينة الرياض في جريمة قتل، وقعت مساء اليوم داخل أحد الأندية بجنوب غرب الرياض، بعد أن اقتحم شخص النادي، وسدد طعنة، تسببت بمقتل مدرب من جنسية مغربية.

وقال شاهد عيان إنه بعد أداء صلاة العشاء دخل أحد الأشخاص النادي، وقام بطعن مدرب من جنسية مغربية؛ فلفظ أنفاسه قبل نقله للمستشفى. فيما باشرت الجهات الأمنية الموقع، واتخذت التدابير الأمنية، وقامت بالتحفظ على موقع الجريمة، وإغلاق النادي لإكمال الإجراءات المناسبة، ومعرفة أسباب ودوافع الجريمة.

15 يوليو 2019 - 12 ذو القعدة 1440
12:15 AM

مقتل مدرِّب مغربي داخل أحد الأندية الرياضية بالرياض

الجهات الأمنية باشرت الجريمة لمعرفة أسبابها ودوافعها

A A A
سعود الدعجاني - الرياض
15
30,800

تحقق الجهات الأمنية بمدينة الرياض في جريمة قتل، وقعت مساء اليوم داخل أحد الأندية بجنوب غرب الرياض، بعد أن اقتحم شخص النادي، وسدد طعنة، تسببت بمقتل مدرب من جنسية مغربية.

وقال شاهد عيان إنه بعد أداء صلاة العشاء دخل أحد الأشخاص النادي، وقام بطعن مدرب من جنسية مغربية؛ فلفظ أنفاسه قبل نقله للمستشفى. فيما باشرت الجهات الأمنية الموقع، واتخذت التدابير الأمنية، وقامت بالتحفظ على موقع الجريمة، وإغلاق النادي لإكمال الإجراءات المناسبة، ومعرفة أسباب ودوافع الجريمة.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
24,983
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
32,803
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,974
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
34,759

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

وزارة السعادة في السعودية

وزارة السعادة في السعودية

صالح المسلّم
مصافحة

مصافحة

عبدالله بن خميس العمري
الأوقاف وثالثة الأثافي

الأوقاف وثالثة الأثافي

عبدالله بن ناصر السدحان
إعادة النظر في آلية اكتشاف المواهب

إعادة النظر في آلية اكتشاف المواهب

ماجد البريكان
نظام الإقامة المميزة يفتح آفاقًا

نظام الإقامة المميزة يفتح آفاقًا

عبدالغني الشيخ
متفائلون بعملكم

متفائلون بعملكم

سلطان رديف
بلاد "بالي بالي".. كوريا

بلاد "بالي بالي".. كوريا

بدر الغامدي
كفى ما ضاع من الوقت

كفى ما ضاع من الوقت

ماجد البريكان
فقر الدم في بنوك الدم. !.

فقر الدم في بنوك الدم. !.

عبدالغني الشيخ
متنزهات الباحة الجديدة مفخرة .. ولكن!

متنزهات الباحة الجديدة مفخرة .. ولكن!

صالح مطر الغامدي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة