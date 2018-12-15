الجيش اليمني يجهض هجوماً حوثياً على مواقعه جنوب الحديدة

كبد الميليشيا قتلى وجرحى

أفشلت قوات الجيش الوطني اليمني، اليوم (الأحد)، هجوماً لميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، جنوبي محافظة الحديدة غربي البلاد.

وأوضح "سبتمبر نت" أن قوات الجيش الوطني، رصدت مجموعة من عناصر ميليشيا الحوثي كانت تستعد للتقدم في اتجاه مواقع في مديرية حيس.

وأضاف أن قوات الجيش الوطني استهدفت العناصر الحوثية، وكبدتهم قتلى وجرحى، وأجبرت بقيتهم على الفرار.