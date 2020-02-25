التلفزيون الرسمي المصري يعلن وفاة حسني مبارك عن 92 عامًا

في أحد مستشفيات القاهرة حيث كان يجري عملية جراحية

أعلن التلفزيون الرسمي المصري وفاة الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، عن عمر يناهز 92 عامًا، في أحد مستشفيات العاصمة المصرية القاهرة، حيث كان يجري عملية جراحية.

وكان علاء مبارك نجل الرئيس المصري الأسبق، قال في تغريدة له على "تويتر" في يناير الماضي، إن والده أجرى عملية جراحية، مؤكداً استقرار حالته الصحية بعد إجراء الجراحة.

وفي تغريدة أخرى له في ذكرى تنحي الرئيس الأسبق في 11 فبراير الجاري، نشر علاء مبارك على "تويتر" مقطع فيديو يضم لقطات لوالده، مصحوبًا بتعليق "شفاك الله وعافاك"، دون أي تفاصيل عن الحالة الصحية للرئيس المصري الأسبق حسني مبارك.

وعاود علاء مبارك نشر مقطع فيديو آخر لوالده، مصحوبًا بالسلام الوطني المصري القديم، في 17 فبراير الجاري.

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عائلته مازالت تلتزم الصمت ولم تصدر أي بيان رسمي حتى الآن

وفاة الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك بعد معاناة مع المرض

أكّدت صحيفة مصرية -قبل قليل- وفاة الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، بعد معاناته سنوات من المرض، حيث بدأ أصدقاء علاء مبارك؛ نجل الرئيس الأسبق حسني مبارك، في نشر برقيات العزاء على مواقع التواصل الاجتماعي والجروبات الخاصة بهم، في الوقت الذي لا تزال فيه عائلة الرئيس الأسبق ملتزمة الصمت، ولم تصدر أيّ بيان رسمي بشأن الوفاة.

ووفق صحيفة "اليوم السابع" المصرية، كانت قد تردّدت أنباءٌ، اليوم الثلاثاء، عن وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك؛ خاصة مع تدهور حالته الصحية مجدّداً، ودخوله العناية المركزة.

يُذكر أن علاء مبارك؛ كشف عن أن والده، الرئيس الأسبق حسني مبارك؛ يُوجد داخل غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات، نتيجة إصابته بوعكة صحية.

وقال علاء في تدوينة له عبر موقع "تويتر": "دعائي الآن أن يشفي المولى -عزّ وجلّ- والدي ويقوم لنا بالسلامة ويرجع بيته يا رب".

وأضاف رداً على أحد متابعيه بشأن صحة والده، قائلاً: "مازال في العناية .. يا رب".