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نقل مقر اللجنة التنظيمية الخليجية للدراجات من البحرين إلى السعودية

ترشيح رئيس الاتحاد السعودي للدراجات عبدالله الوثلان رئيسًا لها

أعلن، اليوم، انتقال مقر اللجنة التنظيمية الخليجية للدراجات من مملكة البحرين إلى المملكة العربية السعودية وتحديدًا في مدينة الرياض لأربع سنوات قادمة، وترشيح رئيس الاتحاد السعودي للدراجات عبدالله بن علي الوثلان رئيسًا.

وأجريت مراسم التسليم خلال اجتماع اللجنة التنظيمية الثاني لعام 2021م اليوم في محافظة الخبر برئاسة الشيخ خالد بن حمد آل خليفة رئيس اللجنة التنظيمية الخليجية، ومشاركة رئيس الاتحاد السعودي للدراجات عبدالله بن علي الوثلان، وممثل الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي خالد بن صالح الدخيل، بحضور أعضاء اللجنة سيف الرشيدي ممثل سلطنة عمان، عبدالله الشمري ممثل دولة الكويت، إبراهيم محمد ممثل دولة قطر، ياسر الدوخي ممثل دولة الإمارات العربية المتحدة، عن بعد، وسيد شبر الوداعي الأمين العام للجنة التنظيمية.

وشهد الاجتماع اعتماد أجندة البطولات لعام 2022م، وقائمة الحكام المرشحين لإدارة البطولات، والاطلاع على المركز المالي للجنة.

وفي اليوم ذاته عقدت اللجنة الفنية في اللجنة التنظيمية الخليجية للدراجات اجتماعها الأول لعام 2021م.

وشهد الاجتماع الذي حضره ممثلو دول المجلس، الاطلاع على أجندة البطولات لعام 2022، اختيار الحكام المرشحين لبطولات 2022م، والاطلاع على تعديلات اللوائح الفنية.

من جهته قدم الشيخ خالد بن حمد شكره وتقديره لأعضاء اللجنة التنظيمية للدراجات بدول المجلس على الجهود المبذولة في السنوات الماضية، متمنيًا التوفيق للأشقاء في المملكة العربية السعودية خلال عملهم في المرحلة المقبلة، والنجاح في استكمال مسيرة العمل، والمساهمة في تطوير الدراجة الخليجية.

بدوره ثمن عبدالله الوثلان جهود اللجنة التنظيمية برئاسة الشيخ خالد آل خليفة خلال الفترة السابقة في مملكة البحرين، متطلعًا لاستكمال مسيرة العمل من أجل تطوير الدراجة الخليجية بتعاون وتكاتف ممثلي الاتحادات الخليجية.

وبيّن أنه يهدف إلى الارتقاء بالمستوى الفني من خلال المسابقات والبطولات والدورات وورش العمل، ووضع الاستراتيجيات التطويرية.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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نقل مقر اللجنة التنظيمية الخليجية للدراجات من البحرين إلى السعودية
سبق

أعلن، اليوم، انتقال مقر اللجنة التنظيمية الخليجية للدراجات من مملكة البحرين إلى المملكة العربية السعودية وتحديدًا في مدينة الرياض لأربع سنوات قادمة، وترشيح رئيس الاتحاد السعودي للدراجات عبدالله بن علي الوثلان رئيسًا.

وأجريت مراسم التسليم خلال اجتماع اللجنة التنظيمية الثاني لعام 2021م اليوم في محافظة الخبر برئاسة الشيخ خالد بن حمد آل خليفة رئيس اللجنة التنظيمية الخليجية، ومشاركة رئيس الاتحاد السعودي للدراجات عبدالله بن علي الوثلان، وممثل الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي خالد بن صالح الدخيل، بحضور أعضاء اللجنة سيف الرشيدي ممثل سلطنة عمان، عبدالله الشمري ممثل دولة الكويت، إبراهيم محمد ممثل دولة قطر، ياسر الدوخي ممثل دولة الإمارات العربية المتحدة، عن بعد، وسيد شبر الوداعي الأمين العام للجنة التنظيمية.

وشهد الاجتماع اعتماد أجندة البطولات لعام 2022م، وقائمة الحكام المرشحين لإدارة البطولات، والاطلاع على المركز المالي للجنة.

وفي اليوم ذاته عقدت اللجنة الفنية في اللجنة التنظيمية الخليجية للدراجات اجتماعها الأول لعام 2021م.

وشهد الاجتماع الذي حضره ممثلو دول المجلس، الاطلاع على أجندة البطولات لعام 2022، اختيار الحكام المرشحين لبطولات 2022م، والاطلاع على تعديلات اللوائح الفنية.

من جهته قدم الشيخ خالد بن حمد شكره وتقديره لأعضاء اللجنة التنظيمية للدراجات بدول المجلس على الجهود المبذولة في السنوات الماضية، متمنيًا التوفيق للأشقاء في المملكة العربية السعودية خلال عملهم في المرحلة المقبلة، والنجاح في استكمال مسيرة العمل، والمساهمة في تطوير الدراجة الخليجية.

بدوره ثمن عبدالله الوثلان جهود اللجنة التنظيمية برئاسة الشيخ خالد آل خليفة خلال الفترة السابقة في مملكة البحرين، متطلعًا لاستكمال مسيرة العمل من أجل تطوير الدراجة الخليجية بتعاون وتكاتف ممثلي الاتحادات الخليجية.

وبيّن أنه يهدف إلى الارتقاء بالمستوى الفني من خلال المسابقات والبطولات والدورات وورش العمل، ووضع الاستراتيجيات التطويرية.

04 ديسمبر 2021 - 29 ربيع الآخر 1443
03:32 PM

نقل مقر اللجنة التنظيمية الخليجية للدراجات من البحرين إلى السعودية

ترشيح رئيس الاتحاد السعودي للدراجات عبدالله الوثلان رئيسًا لها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلن، اليوم، انتقال مقر اللجنة التنظيمية الخليجية للدراجات من مملكة البحرين إلى المملكة العربية السعودية وتحديدًا في مدينة الرياض لأربع سنوات قادمة، وترشيح رئيس الاتحاد السعودي للدراجات عبدالله بن علي الوثلان رئيسًا.

وأجريت مراسم التسليم خلال اجتماع اللجنة التنظيمية الثاني لعام 2021م اليوم في محافظة الخبر برئاسة الشيخ خالد بن حمد آل خليفة رئيس اللجنة التنظيمية الخليجية، ومشاركة رئيس الاتحاد السعودي للدراجات عبدالله بن علي الوثلان، وممثل الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي خالد بن صالح الدخيل، بحضور أعضاء اللجنة سيف الرشيدي ممثل سلطنة عمان، عبدالله الشمري ممثل دولة الكويت، إبراهيم محمد ممثل دولة قطر، ياسر الدوخي ممثل دولة الإمارات العربية المتحدة، عن بعد، وسيد شبر الوداعي الأمين العام للجنة التنظيمية.

وشهد الاجتماع اعتماد أجندة البطولات لعام 2022م، وقائمة الحكام المرشحين لإدارة البطولات، والاطلاع على المركز المالي للجنة.

وفي اليوم ذاته عقدت اللجنة الفنية في اللجنة التنظيمية الخليجية للدراجات اجتماعها الأول لعام 2021م.

وشهد الاجتماع الذي حضره ممثلو دول المجلس، الاطلاع على أجندة البطولات لعام 2022، اختيار الحكام المرشحين لبطولات 2022م، والاطلاع على تعديلات اللوائح الفنية.

من جهته قدم الشيخ خالد بن حمد شكره وتقديره لأعضاء اللجنة التنظيمية للدراجات بدول المجلس على الجهود المبذولة في السنوات الماضية، متمنيًا التوفيق للأشقاء في المملكة العربية السعودية خلال عملهم في المرحلة المقبلة، والنجاح في استكمال مسيرة العمل، والمساهمة في تطوير الدراجة الخليجية.

بدوره ثمن عبدالله الوثلان جهود اللجنة التنظيمية برئاسة الشيخ خالد آل خليفة خلال الفترة السابقة في مملكة البحرين، متطلعًا لاستكمال مسيرة العمل من أجل تطوير الدراجة الخليجية بتعاون وتكاتف ممثلي الاتحادات الخليجية.

وبيّن أنه يهدف إلى الارتقاء بالمستوى الفني من خلال المسابقات والبطولات والدورات وورش العمل، ووضع الاستراتيجيات التطويرية.

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