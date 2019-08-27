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الإيطالي جورجينيو أفضل لاعب في أوروبا لعام 2021

فاز الإيطالي جورجينيو لاعب تشيلسي الإنجليزي بجائزة أفضل لاعب في أوروبا بالموسم الماضي 2020 - 2021 بعدما توج مع فريقه بلقب دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي كما أسهم بقدر كبير في فوز منتخب بلاده بلقب كأس أمم أوروبا (يورو 2020).

وتم الإعلان عن الجائزة يوم الخميس على هامش حفل مراسم سحب قرعة الدور الأول (دور المجموعات) لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم لموسم 2021 - 2022، والتي أُجريت في مدينة اسطنبول التركية.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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الإيطالي جورجينيو أفضل لاعب في أوروبا لعام 2021
سبق

فاز الإيطالي جورجينيو لاعب تشيلسي الإنجليزي بجائزة أفضل لاعب في أوروبا بالموسم الماضي 2020 - 2021 بعدما توج مع فريقه بلقب دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي كما أسهم بقدر كبير في فوز منتخب بلاده بلقب كأس أمم أوروبا (يورو 2020).

وتم الإعلان عن الجائزة يوم الخميس على هامش حفل مراسم سحب قرعة الدور الأول (دور المجموعات) لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم لموسم 2021 - 2022، والتي أُجريت في مدينة اسطنبول التركية.

26 أغسطس 2021 - 18 محرّم 1443
10:07 PM

الإيطالي جورجينيو أفضل لاعب في أوروبا لعام 2021

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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فاز الإيطالي جورجينيو لاعب تشيلسي الإنجليزي بجائزة أفضل لاعب في أوروبا بالموسم الماضي 2020 - 2021 بعدما توج مع فريقه بلقب دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي كما أسهم بقدر كبير في فوز منتخب بلاده بلقب كأس أمم أوروبا (يورو 2020).

وتم الإعلان عن الجائزة يوم الخميس على هامش حفل مراسم سحب قرعة الدور الأول (دور المجموعات) لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم لموسم 2021 - 2022، والتي أُجريت في مدينة اسطنبول التركية.

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