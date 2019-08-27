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المملكة تترأس اجتماعًا عربيًّا لإعادة تقييم اتفاقيات النقل المختلفة

يُعقد اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة

بدأت أعمال الاجتماع المشترك للجان الفنية للنقل البري والبحري والمتعدد الوسائط برئاسة المملكة، اليوم، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة؛ وذلك بمشاركة وفود من قطاعات النقل المختلفة في الدول العربية.

وقالت مديرة إدارة النقل والسياحة بجامعة الدول العربية الدكتورة دينا الظاهر في تصريح على هامش الاجتماع: ممثلو قطاعات النقل العربية يناقشون على مدى ثلاثة أيام عددًا من الموضوعات؛ في مقدمتها ورقة العمل المقدمة من دولة الكويت بشأن مراجعة حالة الاتفاقيات العربية في مجال النقل؛ بهدف تقييم وتطوير هذه الاتفاقيات لمواكبة المتغيرات العالمية في مجال النقل.

وأشارت إلى أن الورقة تتضمن آلية من عدة مراحل لتفعيل الاتفاقيات العربية في مجال النقل؛ من أجل مواءمة هذه الاتفاقيات مع نظيرتها الدولية.

وأوضحت أن الاجتماع سيناقش أيضًا مشروع اتفاقية تنظيم النقل البحري للركاب والبضائع بين الدول العربية، بعد أن تَلَقّت الأمانة العامة للجامعة ملاحظات من بعض الدول العربية خصوصًا من الأردن والكويت وسلطنة عمان والسودان حول هذا الموضوع من أجل الأخذ بها.

ويبحث الاجتماع دراسة مشروع إنشاء البوابة الإلكترونية العربية لتسهيل النقل والتجارة؛ بهدف تحديث عناصر هذه الدراسة في ضوء المستجدات الحالية؛ تنفيذًا لقرار وزراء النقل العرب في دورته 30 لعام 2017 بشأن مشروع إنشاء هذه البوابة، وتدبير التمويل اللازم لها.

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المملكة تترأس اجتماعًا عربيًّا لإعادة تقييم اتفاقيات النقل المختلفة
سبق

بدأت أعمال الاجتماع المشترك للجان الفنية للنقل البري والبحري والمتعدد الوسائط برئاسة المملكة، اليوم، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة؛ وذلك بمشاركة وفود من قطاعات النقل المختلفة في الدول العربية.

وقالت مديرة إدارة النقل والسياحة بجامعة الدول العربية الدكتورة دينا الظاهر في تصريح على هامش الاجتماع: ممثلو قطاعات النقل العربية يناقشون على مدى ثلاثة أيام عددًا من الموضوعات؛ في مقدمتها ورقة العمل المقدمة من دولة الكويت بشأن مراجعة حالة الاتفاقيات العربية في مجال النقل؛ بهدف تقييم وتطوير هذه الاتفاقيات لمواكبة المتغيرات العالمية في مجال النقل.

وأشارت إلى أن الورقة تتضمن آلية من عدة مراحل لتفعيل الاتفاقيات العربية في مجال النقل؛ من أجل مواءمة هذه الاتفاقيات مع نظيرتها الدولية.

وأوضحت أن الاجتماع سيناقش أيضًا مشروع اتفاقية تنظيم النقل البحري للركاب والبضائع بين الدول العربية، بعد أن تَلَقّت الأمانة العامة للجامعة ملاحظات من بعض الدول العربية خصوصًا من الأردن والكويت وسلطنة عمان والسودان حول هذا الموضوع من أجل الأخذ بها.

ويبحث الاجتماع دراسة مشروع إنشاء البوابة الإلكترونية العربية لتسهيل النقل والتجارة؛ بهدف تحديث عناصر هذه الدراسة في ضوء المستجدات الحالية؛ تنفيذًا لقرار وزراء النقل العرب في دورته 30 لعام 2017 بشأن مشروع إنشاء هذه البوابة، وتدبير التمويل اللازم لها.

27 أغسطس 2019 - 26 ذو الحجة 1440
02:52 PM

المملكة تترأس اجتماعًا عربيًّا لإعادة تقييم اتفاقيات النقل المختلفة

يُعقد اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - القاهرة
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بدأت أعمال الاجتماع المشترك للجان الفنية للنقل البري والبحري والمتعدد الوسائط برئاسة المملكة، اليوم، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة؛ وذلك بمشاركة وفود من قطاعات النقل المختلفة في الدول العربية.

وقالت مديرة إدارة النقل والسياحة بجامعة الدول العربية الدكتورة دينا الظاهر في تصريح على هامش الاجتماع: ممثلو قطاعات النقل العربية يناقشون على مدى ثلاثة أيام عددًا من الموضوعات؛ في مقدمتها ورقة العمل المقدمة من دولة الكويت بشأن مراجعة حالة الاتفاقيات العربية في مجال النقل؛ بهدف تقييم وتطوير هذه الاتفاقيات لمواكبة المتغيرات العالمية في مجال النقل.

وأشارت إلى أن الورقة تتضمن آلية من عدة مراحل لتفعيل الاتفاقيات العربية في مجال النقل؛ من أجل مواءمة هذه الاتفاقيات مع نظيرتها الدولية.

وأوضحت أن الاجتماع سيناقش أيضًا مشروع اتفاقية تنظيم النقل البحري للركاب والبضائع بين الدول العربية، بعد أن تَلَقّت الأمانة العامة للجامعة ملاحظات من بعض الدول العربية خصوصًا من الأردن والكويت وسلطنة عمان والسودان حول هذا الموضوع من أجل الأخذ بها.

ويبحث الاجتماع دراسة مشروع إنشاء البوابة الإلكترونية العربية لتسهيل النقل والتجارة؛ بهدف تحديث عناصر هذه الدراسة في ضوء المستجدات الحالية؛ تنفيذًا لقرار وزراء النقل العرب في دورته 30 لعام 2017 بشأن مشروع إنشاء هذه البوابة، وتدبير التمويل اللازم لها.

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