هذه تفاصيل "جواز سفر إياتا" وكيفية الحصول عليه بعد اعتماده من شركات الطيران العالمية

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يمثل الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا" 290 شركة طيران تمثل 82% من حركة الطيران العالمية، بينما تدرس أغلب الشركات الجوية تطبيق "جواز سفر إياتا" بعد توقيع طيران الإمارات والاتحاد مؤخرًا اتفاقية شراكة مع الاتحاد الدولي للنقل الجوي "الإياتا"، لتصبح واحدة من أوائل الناقلات الجوية في العالم التي أقرت استخدام "جواز سفر إياتا" بجانب بعض الناقلات الأوربية والآسيوية.

ويتيح جواز سفر "إياتا" للمسافرين إنشاء "جواز سفر رقمي" للتحقق من أن اختبار ما قبل السفر أو التطعيم يفي بمتطلبات وجهاتهم مع مشاركة شهادات الاختبار والتطعيم مع السلطات المحلية وشركات الطيران لتسهيل إجراءات السفر.

وسيتمكن المسافرون من إدارة جميع الوثائق رقمياً عبر التطبيق الجديد وبسلاسة طوال تجربة السفر.

وكشفت "إياتا" عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر" أنها علامة فارقة ومهمة من أجل منح الحكومات الثقة لإعادة فتح الحدود بناءً على لقاح تم التحقق منه وبيانات الاختبار.

وبحسب ما ذكره موقع الاتحاد الدولي للنقل الجوي سيكون جواز سفر "إياتا" على أساس أربع وحدات منفصلة كالتالي:

- السجل العالمي للمتطلبات الصحية: يستطيع الركاب العثور على معلومات دقيقة عن السفر والاختبارات ومتطلبات اللقاح لرحلتهم.

- السجل العالمي لمراكز الاختبار والتطعيم: يستطيع الركاب العثور على مراكز الاختبار والمختبرات في مواقع المغادرة التي تفي بمعايير الاختبار ومتطلبات التطعيم لوجهتهم.

- تطبيق المختبر يتيح للمختبرات ومراكز الاختبار المعتمدة مشاركة شهادات الاختبار والتطعيم بشكل آمن مع الركاب.

كيفية الحصول على جواز سفر إياتا:

- تنزيل تطبيق جواز سفر إياتا المجاني على الهواتف الذكية.

- ثم تسجيل الدخول.

- التقط صورة بالهاتف الذكي.

- أكمل التسجيل وفقًا لتعليمات الهاتف.

- امسح البيانات الموجودة على الخطين في أسفل صفحة صورة جواز السفر بهواتفهم الذكية.

- مسح شريحة البيانات الموجودة في جواز السفر كما يطلب الهاتف.

- سيطابق جواز سفر إياتا الصورة مع بيانات جواز السفر (الذي يحتوي على صورة رقمية بيومترية لحامل جواز السفر) للتحقق من أن جواز السفر يخص الشخص الموجود أمام الهاتف.

- يتم تخزين بيانات اعتماد السفر الرقمية التي تم التحقق منها على هاتف الراكب ويمكن البدء باستخدامها كـ"جواز سفر".