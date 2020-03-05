أصدرت إدارة نادي الاتحاد قرارًا بإلغاء فكرة إقامة معسكر خارجي للفريق الكروي الأول خلال فترة التوقف، حيث كان من المقرر أن تكون الإمارات هي الوجهة للمعسكر، ولكن مع انتشار فيروس كورونا، قررت الإدارة بالاتفاق مع المدير الفني للفريق "كاريلي" إلغاء المعسكر وتفكر جدياً بتعويض المعسكر الخارجي بمعسكر داخلي في أبها.
الاتحاد يلغي معسكر الإمارات ويتوجه إلى أبها.. بعد انتشار فيروس كورونا
أصدرت إدارة نادي الاتحاد قرارًا بإلغاء فكرة إقامة معسكر خارجي للفريق الكروي الأول خلال فترة التوقف، حيث كان من المقرر أن تكون الإمارات هي الوجهة للمعسكر، ولكن مع انتشار فيروس كورونا، قررت الإدارة بالاتفاق مع المدير الفني للفريق "كاريلي" إلغاء المعسكر وتفكر جدياً بتعويض المعسكر الخارجي بمعسكر داخلي في أبها.الاتحاد فيروس كورونا الجديد
اعلان
الاتحاد يلغي معسكر الإمارات ويتوجه إلى أبها.. بعد انتشار فيروس كوروناصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-03-05
05 مارس 2020 - 10 رجب 1441
04:11 PM
اخر تعديل
05 مارس 2020 - 10 رجب 1441
04:50 PM
الاتحاد يلغي معسكر الإمارات ويتوجه إلى أبها.. بعد انتشار فيروس كورونا
أصدرت إدارة نادي الاتحاد قرارًا بإلغاء فكرة إقامة معسكر خارجي للفريق الكروي الأول خلال فترة التوقف، حيث كان من المقرر أن تكون الإمارات هي الوجهة للمعسكر، ولكن مع انتشار فيروس كورونا، قررت الإدارة بالاتفاق مع المدير الفني للفريق "كاريلي" إلغاء المعسكر وتفكر جدياً بتعويض المعسكر الخارجي بمعسكر داخلي في أبها.
اعلان
2.5 مليار ..
30 يناير
4,006
91 مليار ..
29 يناير
11,883
70 مليار ..
26 أكتوبر
17,988
53.8 مليار
31 يوليو
39,156