"كلينتون" يغادر المستشفى بعد تعافيه من عدوى انتشرت في دمه

يعود إلى منزله في نيويورك لإنهاء العلاج

غادر الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون مستشفى جامعة ولاية كاليفورنيا اليوم الأحد؛ وذلك بعد تماثله للشفاء من عدوى انتشرت في مجرى الدم.

وأوضح المدير التنفيذي لقسم الطب بجامعة كاليفورنيا، الدكتور ألبيش أمين، أن الرئيس كلينتون خرج من مركز إيرفين الطبي، وسيعود إلى منزله في نيويورك لإنهاء علاجات تتضمن مضادات حيوية، وفقا لشبكة "سي إن إن".

ودخل "كلينتون" المستشفى بعد إصابته بالتهاب بالمسالك البولية، الذي انتشر إلى مجرى الدم؛ وعولج إثره في وحدة العناية المركزة حفاظًا على أمنه وخصوصيته.