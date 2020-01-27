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رسمياً.. العبسي يقود دفاع الأهلي ثلاثة مواسم مقبلة

أعلنت إدارة نادي الأهلي التعاقد مع طلال العبسي، لاعب خط دفاع فريق التعاون بعقد يمتد لثلاثة مواسم بداية من الموسم المقبل.

وقال النادي في تغريدة عبر حسابه في تويتر: "وقع رئيس مجلس إدارة النادي ‫الأهلي المهندس أحمد بن بكر الصائغ، العقد الرسمي مع الكابتن طلال العبسي، لمدة ثلاثة سنوات، بعد دخول اللاعب الفترة الحرة، وذلك لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي‫".

‫وينتظر أن تفتح إدارة النادي باب المفاوضات مع نادي التعاون لشراء المدة المتبقية من عقد اللاعب.

نادي الأهلي

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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رسمياً.. العبسي يقود دفاع الأهلي ثلاثة مواسم مقبلة
سبق

أعلنت إدارة نادي الأهلي التعاقد مع طلال العبسي، لاعب خط دفاع فريق التعاون بعقد يمتد لثلاثة مواسم بداية من الموسم المقبل.

وقال النادي في تغريدة عبر حسابه في تويتر: "وقع رئيس مجلس إدارة النادي ‫الأهلي المهندس أحمد بن بكر الصائغ، العقد الرسمي مع الكابتن طلال العبسي، لمدة ثلاثة سنوات، بعد دخول اللاعب الفترة الحرة، وذلك لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي‫".

‫وينتظر أن تفتح إدارة النادي باب المفاوضات مع نادي التعاون لشراء المدة المتبقية من عقد اللاعب.

27 يناير 2020 - 2 جمادى الآخر 1441
04:56 PM

رسمياً.. العبسي يقود دفاع الأهلي ثلاثة مواسم مقبلة

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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أعلنت إدارة نادي الأهلي التعاقد مع طلال العبسي، لاعب خط دفاع فريق التعاون بعقد يمتد لثلاثة مواسم بداية من الموسم المقبل.

وقال النادي في تغريدة عبر حسابه في تويتر: "وقع رئيس مجلس إدارة النادي ‫الأهلي المهندس أحمد بن بكر الصائغ، العقد الرسمي مع الكابتن طلال العبسي، لمدة ثلاثة سنوات، بعد دخول اللاعب الفترة الحرة، وذلك لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي‫".

‫وينتظر أن تفتح إدارة النادي باب المفاوضات مع نادي التعاون لشراء المدة المتبقية من عقد اللاعب.

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