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تأكيدًا لـ"سبق".. شرطة المدينة تعلن القبض على المتحرش

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة بأنه بالإشارة إلى ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي عن استغاثة فتاة في مقطع فيديو من شخص؛ قام بالتحرش بها عند ركوبها معه من أجل إيصالها، فقد تمكنت دوريات الأمن - بتوفيق الله - من القبض عليه، وهو مواطن بالعقد الثالث من العمر.

وأوضح أنه بمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية أقر الجاني بما نُسب إليه، مؤكدًا أنه جرى إيقافه، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

وكانت "سبق" قد انفردت بالإشارة إلى القبض على الشاب في تقرير نشرته في وقت سابق من مساء اليوم.

___

القبض على شاب تحرَّش بـ"فتاة" في المدينة المنورة

أكدت مصادر مطلعة لـ"سبق" أن الجهات الأمنية بالمدينة المنورة قبضت على شاب؛ تحرَّش بفتاة خلال إيصالها في سيارته.

وكان مقطع فيديو متداوَل، قامت الفتاة بتصويره، قد كشف بكاء الفتاة، وطلبها النزول من المركبة التي يقودها الشاب.

الجهات الأمنية المدينة المنورة شرطة المدينة المنورة قضايا تحرش

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تأكيدًا لـ"سبق".. شرطة المدينة تعلن القبض على المتحرش
سبق

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة بأنه بالإشارة إلى ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي عن استغاثة فتاة في مقطع فيديو من شخص؛ قام بالتحرش بها عند ركوبها معه من أجل إيصالها، فقد تمكنت دوريات الأمن - بتوفيق الله - من القبض عليه، وهو مواطن بالعقد الثالث من العمر.

وأوضح أنه بمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية أقر الجاني بما نُسب إليه، مؤكدًا أنه جرى إيقافه، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

وكانت "سبق" قد انفردت بالإشارة إلى القبض على الشاب في تقرير نشرته في وقت سابق من مساء اليوم.

___

القبض على شاب تحرَّش بـ"فتاة" في المدينة المنورة

أكدت مصادر مطلعة لـ"سبق" أن الجهات الأمنية بالمدينة المنورة قبضت على شاب؛ تحرَّش بفتاة خلال إيصالها في سيارته.

وكان مقطع فيديو متداوَل، قامت الفتاة بتصويره، قد كشف بكاء الفتاة، وطلبها النزول من المركبة التي يقودها الشاب.

03 يناير 2020 - 8 جمادى الأول 1441
11:22 PM
اخر تعديل
04 يناير 2020 - 9 جمادى الأول 1441
08:19 AM

تأكيدًا لـ"سبق".. شرطة المدينة تعلن القبض على المتحرش

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
33
59,070

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة بأنه بالإشارة إلى ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي عن استغاثة فتاة في مقطع فيديو من شخص؛ قام بالتحرش بها عند ركوبها معه من أجل إيصالها، فقد تمكنت دوريات الأمن - بتوفيق الله - من القبض عليه، وهو مواطن بالعقد الثالث من العمر.

وأوضح أنه بمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية أقر الجاني بما نُسب إليه، مؤكدًا أنه جرى إيقافه، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

وكانت "سبق" قد انفردت بالإشارة إلى القبض على الشاب في تقرير نشرته في وقت سابق من مساء اليوم.

___

القبض على شاب تحرَّش بـ"فتاة" في المدينة المنورة

أكدت مصادر مطلعة لـ"سبق" أن الجهات الأمنية بالمدينة المنورة قبضت على شاب؛ تحرَّش بفتاة خلال إيصالها في سيارته.

وكان مقطع فيديو متداوَل، قامت الفتاة بتصويره، قد كشف بكاء الفتاة، وطلبها النزول من المركبة التي يقودها الشاب.

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