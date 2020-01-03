تأكيدًا لـ"سبق".. شرطة المدينة تعلن القبض على المتحرش

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة بأنه بالإشارة إلى ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي عن استغاثة فتاة في مقطع فيديو من شخص؛ قام بالتحرش بها عند ركوبها معه من أجل إيصالها، فقد تمكنت دوريات الأمن - بتوفيق الله - من القبض عليه، وهو مواطن بالعقد الثالث من العمر.

وأوضح أنه بمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية أقر الجاني بما نُسب إليه، مؤكدًا أنه جرى إيقافه، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

وكانت "سبق" قد انفردت بالإشارة إلى القبض على الشاب في تقرير نشرته في وقت سابق من مساء اليوم.

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القبض على شاب تحرَّش بـ"فتاة" في المدينة المنورة

أكدت مصادر مطلعة لـ"سبق" أن الجهات الأمنية بالمدينة المنورة قبضت على شاب؛ تحرَّش بفتاة خلال إيصالها في سيارته.

وكان مقطع فيديو متداوَل، قامت الفتاة بتصويره، قد كشف بكاء الفتاة، وطلبها النزول من المركبة التي يقودها الشاب.