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اتحاد الكرة يعتمد عدداً من الحكمات السعوديات

اعتمدت لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم بالتعاون مع إدارة تطوير كرة القدم النسائية 63 حكماً من النساء للعمل تحت مظلة الاتحاد.

وضمت قائمة الحكمات المعتمدات 18 من الرياض، 28 من جدة، 14 من الشرقية و3 من المدينة.

وجاء اعتماد الحكمات بعد إقامة دورتين للحكمات المستجدات خلال عام 2020، الأولى أقيمت في المنطقة الشرقية خلال الفترة من 15-19 سبتمبر بمشاركة 34 حكمة، فيما أقيمت الدورة الثانية في الرياض خلال الفترة من 1-5 أكتوبر بمشاركة 38 حكمة.

وعقدت لجنة الحكام فور اعتماد الحكمات ورشة عمل، أول أمس الاثنين، مع الحكمات المستجدات المعتمدات عبر تطبيق زووم، ترأسها نائب رئيس لجنة الحكام يوسف ميرزا وبحضور مدير إدارة تطوير كرة القدم النسائية لمياء بهيان ومسؤولة ملف الحكام بالإدارة داليا العبيكان.

وشهدت الورشة شرح لمسؤوليات ومهام الحكام المستجدات المعتمدات خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى الرد على كافة أسئلتهن واستفساراتهن.


وفي نهاية الورشة، هنأت مدير إدارة تطوير كرة القدم النسائية الحكمات المستجدات على اعتمادهن تحت مظلة الاتحاد متمنية لهن دوام التوفيق في مشوارهن التحكيمي في مسابقات كرة القدم النسائية المستقبلية.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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اتحاد الكرة يعتمد عدداً من الحكمات السعوديات
سبق

اعتمدت لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم بالتعاون مع إدارة تطوير كرة القدم النسائية 63 حكماً من النساء للعمل تحت مظلة الاتحاد.

وضمت قائمة الحكمات المعتمدات 18 من الرياض، 28 من جدة، 14 من الشرقية و3 من المدينة.

وجاء اعتماد الحكمات بعد إقامة دورتين للحكمات المستجدات خلال عام 2020، الأولى أقيمت في المنطقة الشرقية خلال الفترة من 15-19 سبتمبر بمشاركة 34 حكمة، فيما أقيمت الدورة الثانية في الرياض خلال الفترة من 1-5 أكتوبر بمشاركة 38 حكمة.

وعقدت لجنة الحكام فور اعتماد الحكمات ورشة عمل، أول أمس الاثنين، مع الحكمات المستجدات المعتمدات عبر تطبيق زووم، ترأسها نائب رئيس لجنة الحكام يوسف ميرزا وبحضور مدير إدارة تطوير كرة القدم النسائية لمياء بهيان ومسؤولة ملف الحكام بالإدارة داليا العبيكان.

وشهدت الورشة شرح لمسؤوليات ومهام الحكام المستجدات المعتمدات خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى الرد على كافة أسئلتهن واستفساراتهن.


وفي نهاية الورشة، هنأت مدير إدارة تطوير كرة القدم النسائية الحكمات المستجدات على اعتمادهن تحت مظلة الاتحاد متمنية لهن دوام التوفيق في مشوارهن التحكيمي في مسابقات كرة القدم النسائية المستقبلية.

28 يناير 2021 - 15 جمادى الآخر 1442
12:12 AM

اتحاد الكرة يعتمد عدداً من الحكمات السعوديات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اعتمدت لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم بالتعاون مع إدارة تطوير كرة القدم النسائية 63 حكماً من النساء للعمل تحت مظلة الاتحاد.

وضمت قائمة الحكمات المعتمدات 18 من الرياض، 28 من جدة، 14 من الشرقية و3 من المدينة.

وجاء اعتماد الحكمات بعد إقامة دورتين للحكمات المستجدات خلال عام 2020، الأولى أقيمت في المنطقة الشرقية خلال الفترة من 15-19 سبتمبر بمشاركة 34 حكمة، فيما أقيمت الدورة الثانية في الرياض خلال الفترة من 1-5 أكتوبر بمشاركة 38 حكمة.

وعقدت لجنة الحكام فور اعتماد الحكمات ورشة عمل، أول أمس الاثنين، مع الحكمات المستجدات المعتمدات عبر تطبيق زووم، ترأسها نائب رئيس لجنة الحكام يوسف ميرزا وبحضور مدير إدارة تطوير كرة القدم النسائية لمياء بهيان ومسؤولة ملف الحكام بالإدارة داليا العبيكان.

وشهدت الورشة شرح لمسؤوليات ومهام الحكام المستجدات المعتمدات خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى الرد على كافة أسئلتهن واستفساراتهن.


وفي نهاية الورشة، هنأت مدير إدارة تطوير كرة القدم النسائية الحكمات المستجدات على اعتمادهن تحت مظلة الاتحاد متمنية لهن دوام التوفيق في مشوارهن التحكيمي في مسابقات كرة القدم النسائية المستقبلية.

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