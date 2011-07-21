تغريدة من حاجّ تؤمّن وظيفة لشاب سعودي يعمل في إرشاد الحجاج

"الصالح" أشاد بكفاح طالب القانون.. فتكفل الجاسر بتوظيفه

أسهمت تغريدة من المستشار المالي حسام بن عبدالرحمن الصالح عبر حسابه في "تويتر" في تأمين وظيفة لشاب سعودي، يعمل مرشداً للحجاج.

وكان "الصالح" الذي يؤدي مناسك الحج، قد صادف الشاب وأشاد بكفاحه، ونشر صورته معلقاً عليها بقوله: "أحد الأشياء التي تفرحك هو مشاهدة الشباب السعودي المكافح لبناء المستقبل، محمد السراج طالب قانون في جامعة الملك عبدالعزيز، ويعمل ليلاً في ماكدونالدز ومرشد حجاج في موسم الحج".

وأضاف: "رغم ساعات العمل الطويلة إلا أن الابتسامة لا تفارقه".

التغريدة تفاعل معها جاسر الجاسر رئيس لجنة المحامين في منطقة مكة المكرمة، حيث رد على التغريدة قائلاً: "أحتاج وسيلة تواصل بهذا النجم؛ فهو يستحق الوظيفة في شركتي؛ لأن البدايات دليل على النهايات.. وطالما أنه ناجح ومكافح في صغره فسوف يكون كذلك في كبره".