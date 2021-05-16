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"الداخلية": استمرار منع سفر المواطنين المباشر أو غير المباشر إلى 13 دولة دون الحصول على إذن مسبق

الخطوط السعودية تعلن إكمال جميع استعداداتها للتشغيل الكامل للرحلات الدولية

تطبق أعلى معايير السلامة مع بدء الرحلات الدولية للمواطنين غداً

أكملت الخطوط الجوية العربية السعودية جميع استعداداتها للتشغيل الكامل للرحلات الدولية، بعد إعلان رفع تعليق السفر للمواطنين ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وفتح المنافذ البرية والبحرية والجوية بشكل كامل، ابتداء من الساعة الواحدة من صباح يوم غدٍ الاثنين 5 شوال 1442 الموافق 17 مايو 2021.

وكشف السعودية جاهزيتها لتشغيل وتسيير رحلاتها إلى 71 محطة من أصل 95 محطة، منها 28 وجهة داخلية و43 وجهة دولية، فيما سيرت خلال الفترة الماضية ومنذ بداية الجائحة أكثر من 100 ألف رحلة، نقلت من خلالها أكثر من 10 ملايين ضيف، مما يدلل على رفع درجة الجاهزية وعدم توقف رحلاتها وتشغيل طائراتها.

وحرصت على تطبيق أكثر من 50 إجراءً وقائياً في كل مراحل تجربة الضيف، مما أهلها لحصد التصنيف الماسي من منظمة APEX ضمن 10 شركات طيران أماناً صحياً، وعدم تسجيل أي حالة أو عدوى طيلة الفترة الماضية، مشيرةً إلى إخضاع أسطول طائراتها للتعقيم بشكل دوري آلياً، وذلك باستخدام جهاز UVC للتعقيم بالأشعة فوق البنفسجية؛ المصمم في الأساس لتعقيم غرف العمليات في المستشفيات إضافة للتعقيم اليدوي، وتطعيم طواقم الخدمة الجوية بنسبة 100%.

وأشارت إلى أنه لن يتم ترك مقاعد خالية بين الضيوف على متن الرحلات الدولية، مبينةً أن اتحاد النقل الجوي الدولي إياتا لم يقر هذه الفكرة كونها لن تسهم في زيادة السلامة، بل ستتسبب في ارتفاع أسعار التذاكر، داعيةً المسافرين للالتزام بالإجراءات الاحترازية المعتادة، ومنها ارتداء الكمامة واتباع الإرشادات الصحية اللازمة، وجميع الاشتراطات التي تفرضها الدول في محطة الوصول، ويمكن الاطلاع عليها من صفحة متطلبات السفر عبر الرابط (https:www.saudia.combefore-flyingtravel-informationtravel-requirements-by-international-stations).

ونوهت الخطوط السعودية بأنه يتوجب على الضيوف عند عدم الرغبة في السفر بالموعد المحدد، القيام بإلغاء الحجز وعمل الإجراء الفوري على التذاكر، استرجاع التذاكر تعديل موعد السفر الى موعد جديد، موجهة الضيوف بالاطلاع على التفاصيل بشكل أكبر عبر زيارة موقع السعودية من خلال تبويب تحديثات الرحلات.

الخطوط الجوية العربية السعودية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الخطوط السعودية تعلن إكمال جميع استعداداتها للتشغيل الكامل للرحلات الدولية
سبق

أكملت الخطوط الجوية العربية السعودية جميع استعداداتها للتشغيل الكامل للرحلات الدولية، بعد إعلان رفع تعليق السفر للمواطنين ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وفتح المنافذ البرية والبحرية والجوية بشكل كامل، ابتداء من الساعة الواحدة من صباح يوم غدٍ الاثنين 5 شوال 1442 الموافق 17 مايو 2021.

وكشف السعودية جاهزيتها لتشغيل وتسيير رحلاتها إلى 71 محطة من أصل 95 محطة، منها 28 وجهة داخلية و43 وجهة دولية، فيما سيرت خلال الفترة الماضية ومنذ بداية الجائحة أكثر من 100 ألف رحلة، نقلت من خلالها أكثر من 10 ملايين ضيف، مما يدلل على رفع درجة الجاهزية وعدم توقف رحلاتها وتشغيل طائراتها.

وحرصت على تطبيق أكثر من 50 إجراءً وقائياً في كل مراحل تجربة الضيف، مما أهلها لحصد التصنيف الماسي من منظمة APEX ضمن 10 شركات طيران أماناً صحياً، وعدم تسجيل أي حالة أو عدوى طيلة الفترة الماضية، مشيرةً إلى إخضاع أسطول طائراتها للتعقيم بشكل دوري آلياً، وذلك باستخدام جهاز UVC للتعقيم بالأشعة فوق البنفسجية؛ المصمم في الأساس لتعقيم غرف العمليات في المستشفيات إضافة للتعقيم اليدوي، وتطعيم طواقم الخدمة الجوية بنسبة 100%.

وأشارت إلى أنه لن يتم ترك مقاعد خالية بين الضيوف على متن الرحلات الدولية، مبينةً أن اتحاد النقل الجوي الدولي إياتا لم يقر هذه الفكرة كونها لن تسهم في زيادة السلامة، بل ستتسبب في ارتفاع أسعار التذاكر، داعيةً المسافرين للالتزام بالإجراءات الاحترازية المعتادة، ومنها ارتداء الكمامة واتباع الإرشادات الصحية اللازمة، وجميع الاشتراطات التي تفرضها الدول في محطة الوصول، ويمكن الاطلاع عليها من صفحة متطلبات السفر عبر الرابط (https:www.saudia.combefore-flyingtravel-informationtravel-requirements-by-international-stations).

ونوهت الخطوط السعودية بأنه يتوجب على الضيوف عند عدم الرغبة في السفر بالموعد المحدد، القيام بإلغاء الحجز وعمل الإجراء الفوري على التذاكر، استرجاع التذاكر تعديل موعد السفر الى موعد جديد، موجهة الضيوف بالاطلاع على التفاصيل بشكل أكبر عبر زيارة موقع السعودية من خلال تبويب تحديثات الرحلات.

16 مايو 2021 - 4 شوّال 1442
02:04 PM

الخطوط السعودية تعلن إكمال جميع استعداداتها للتشغيل الكامل للرحلات الدولية

تطبق أعلى معايير السلامة مع بدء الرحلات الدولية للمواطنين غداً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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أكملت الخطوط الجوية العربية السعودية جميع استعداداتها للتشغيل الكامل للرحلات الدولية، بعد إعلان رفع تعليق السفر للمواطنين ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وفتح المنافذ البرية والبحرية والجوية بشكل كامل، ابتداء من الساعة الواحدة من صباح يوم غدٍ الاثنين 5 شوال 1442 الموافق 17 مايو 2021.

وكشف السعودية جاهزيتها لتشغيل وتسيير رحلاتها إلى 71 محطة من أصل 95 محطة، منها 28 وجهة داخلية و43 وجهة دولية، فيما سيرت خلال الفترة الماضية ومنذ بداية الجائحة أكثر من 100 ألف رحلة، نقلت من خلالها أكثر من 10 ملايين ضيف، مما يدلل على رفع درجة الجاهزية وعدم توقف رحلاتها وتشغيل طائراتها.

وحرصت على تطبيق أكثر من 50 إجراءً وقائياً في كل مراحل تجربة الضيف، مما أهلها لحصد التصنيف الماسي من منظمة APEX ضمن 10 شركات طيران أماناً صحياً، وعدم تسجيل أي حالة أو عدوى طيلة الفترة الماضية، مشيرةً إلى إخضاع أسطول طائراتها للتعقيم بشكل دوري آلياً، وذلك باستخدام جهاز UVC للتعقيم بالأشعة فوق البنفسجية؛ المصمم في الأساس لتعقيم غرف العمليات في المستشفيات إضافة للتعقيم اليدوي، وتطعيم طواقم الخدمة الجوية بنسبة 100%.

وأشارت إلى أنه لن يتم ترك مقاعد خالية بين الضيوف على متن الرحلات الدولية، مبينةً أن اتحاد النقل الجوي الدولي إياتا لم يقر هذه الفكرة كونها لن تسهم في زيادة السلامة، بل ستتسبب في ارتفاع أسعار التذاكر، داعيةً المسافرين للالتزام بالإجراءات الاحترازية المعتادة، ومنها ارتداء الكمامة واتباع الإرشادات الصحية اللازمة، وجميع الاشتراطات التي تفرضها الدول في محطة الوصول، ويمكن الاطلاع عليها من صفحة متطلبات السفر عبر الرابط (https:www.saudia.combefore-flyingtravel-informationtravel-requirements-by-international-stations).

ونوهت الخطوط السعودية بأنه يتوجب على الضيوف عند عدم الرغبة في السفر بالموعد المحدد، القيام بإلغاء الحجز وعمل الإجراء الفوري على التذاكر، استرجاع التذاكر تعديل موعد السفر الى موعد جديد، موجهة الضيوف بالاطلاع على التفاصيل بشكل أكبر عبر زيارة موقع السعودية من خلال تبويب تحديثات الرحلات.

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