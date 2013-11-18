النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

كيف تماثل 4 أطفال مصابين بـ"سرطان الدم" للشفاء في مكة؟

إنجاز يُكتب بماء الذهب لمركز أورام الأطفال بمستشفى الولادة

احتفل تجمع مكة المكرمة الصحي ممثلًا في مستشفى الولادة والأطفال بالعاصمة المقدسة؛ بشفاء أربع أطفال مصابين بسرطان الدم بمركز أورام الأطفال بالمستشفى والذي يقدم الرعاية الصحية لمرضى الأورام الأطفال من عمر الولادة وحتى 14 عامًا.

ووقف الرئيس التنفيذي بالتجمع الصحي بمكة المكرمة الدكتور ديلشيد علي عباس، اليوم الخميس، على سير العمل في قسم أورام دم الأطفال، وقام بتكريم حالات التعافي؛ دعماً لهم ورفع لمعنوياتهم وإدخالاً للفرح والسرور لقلوبهم، حيث بلغ العدد أربع حالات للأطفال المصابين بسرطان الدم.

وأوضح المدير التنفيذي بمستشفى الولادة والأطفال بمكة الدكتور هلال المالكي أن الإنجازات التي حققتها المستشفى في كل المجالات بتوفيق الله ثم الدعم اللامحدود من قيادتنا الرشيدة التي تسخر الغالي والنفيس لتوفير خدمات متميزة للمواطنين والمقيمين وضيوف الرحمن.

وأشار إلى أن ولادة مكة تعد من أبرز الصروح الطبية على مستوى المنطقة، حيث يُقدم خدمات تخصصية تحت إشراف كوادر طبية وإدارية متخصصة.

و ثمن " المالكي "جهود قسم أورام دم الأطفال بقيادة الدكتور حسن مسملي على حرصهم لتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية لمرضى سرطان الدم" في حين كرم الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي بمكة المكرمة العاملين بقسم أورام دم الأطفال بالمستشفى ومدينة الملك عبدالله الطبية وجمعية براءة لأمراض دم وسرطان الأطفال وذلك نظير مشاركتهم في إنجاح الخطة العلاجية للأطفال المصابين.

جدير بالذكر أن مركز الأورام يأتي ضمن خطط التحول المؤسسي التي يسعى تجمع مكة المكرمة الصحي لتحقيقها تماشياً مع رؤية المملكة 2030 حيث يعدّ مستشفى الولادة والأطفال من أبرز الصروح الطبية للخدمات الصحية المتخصصة في مجال "النساء والتوليد والأطفال".

ويُقدم المركز خدمات نوعية تحت إشراف كوادر طبية وإدارية متخصصة، ويأتي ذلك بعد حاجة المنطقة للخدمة أورام الأطفال منذ عشر سنوات حيث تم تدشينها مؤخراً خلال أسبوعين لهذه الفئة الغالية على قلوبنا حيث يتم تشخيص 50 طفلاً سنوياً بأورام الأطفال.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
كيف تماثل 4 أطفال مصابين بـ"سرطان الدم" للشفاء في مكة؟
سبق

احتفل تجمع مكة المكرمة الصحي ممثلًا في مستشفى الولادة والأطفال بالعاصمة المقدسة؛ بشفاء أربع أطفال مصابين بسرطان الدم بمركز أورام الأطفال بالمستشفى والذي يقدم الرعاية الصحية لمرضى الأورام الأطفال من عمر الولادة وحتى 14 عامًا.

ووقف الرئيس التنفيذي بالتجمع الصحي بمكة المكرمة الدكتور ديلشيد علي عباس، اليوم الخميس، على سير العمل في قسم أورام دم الأطفال، وقام بتكريم حالات التعافي؛ دعماً لهم ورفع لمعنوياتهم وإدخالاً للفرح والسرور لقلوبهم، حيث بلغ العدد أربع حالات للأطفال المصابين بسرطان الدم.

وأوضح المدير التنفيذي بمستشفى الولادة والأطفال بمكة الدكتور هلال المالكي أن الإنجازات التي حققتها المستشفى في كل المجالات بتوفيق الله ثم الدعم اللامحدود من قيادتنا الرشيدة التي تسخر الغالي والنفيس لتوفير خدمات متميزة للمواطنين والمقيمين وضيوف الرحمن.

وأشار إلى أن ولادة مكة تعد من أبرز الصروح الطبية على مستوى المنطقة، حيث يُقدم خدمات تخصصية تحت إشراف كوادر طبية وإدارية متخصصة.

و ثمن " المالكي "جهود قسم أورام دم الأطفال بقيادة الدكتور حسن مسملي على حرصهم لتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية لمرضى سرطان الدم" في حين كرم الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي بمكة المكرمة العاملين بقسم أورام دم الأطفال بالمستشفى ومدينة الملك عبدالله الطبية وجمعية براءة لأمراض دم وسرطان الأطفال وذلك نظير مشاركتهم في إنجاح الخطة العلاجية للأطفال المصابين.

جدير بالذكر أن مركز الأورام يأتي ضمن خطط التحول المؤسسي التي يسعى تجمع مكة المكرمة الصحي لتحقيقها تماشياً مع رؤية المملكة 2030 حيث يعدّ مستشفى الولادة والأطفال من أبرز الصروح الطبية للخدمات الصحية المتخصصة في مجال "النساء والتوليد والأطفال".

ويُقدم المركز خدمات نوعية تحت إشراف كوادر طبية وإدارية متخصصة، ويأتي ذلك بعد حاجة المنطقة للخدمة أورام الأطفال منذ عشر سنوات حيث تم تدشينها مؤخراً خلال أسبوعين لهذه الفئة الغالية على قلوبنا حيث يتم تشخيص 50 طفلاً سنوياً بأورام الأطفال.

18 نوفمبر 2021 - 13 ربيع الآخر 1443
03:14 PM

كيف تماثل 4 أطفال مصابين بـ"سرطان الدم" للشفاء في مكة؟

إنجاز يُكتب بماء الذهب لمركز أورام الأطفال بمستشفى الولادة

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
1
895

احتفل تجمع مكة المكرمة الصحي ممثلًا في مستشفى الولادة والأطفال بالعاصمة المقدسة؛ بشفاء أربع أطفال مصابين بسرطان الدم بمركز أورام الأطفال بالمستشفى والذي يقدم الرعاية الصحية لمرضى الأورام الأطفال من عمر الولادة وحتى 14 عامًا.

ووقف الرئيس التنفيذي بالتجمع الصحي بمكة المكرمة الدكتور ديلشيد علي عباس، اليوم الخميس، على سير العمل في قسم أورام دم الأطفال، وقام بتكريم حالات التعافي؛ دعماً لهم ورفع لمعنوياتهم وإدخالاً للفرح والسرور لقلوبهم، حيث بلغ العدد أربع حالات للأطفال المصابين بسرطان الدم.

وأوضح المدير التنفيذي بمستشفى الولادة والأطفال بمكة الدكتور هلال المالكي أن الإنجازات التي حققتها المستشفى في كل المجالات بتوفيق الله ثم الدعم اللامحدود من قيادتنا الرشيدة التي تسخر الغالي والنفيس لتوفير خدمات متميزة للمواطنين والمقيمين وضيوف الرحمن.

وأشار إلى أن ولادة مكة تعد من أبرز الصروح الطبية على مستوى المنطقة، حيث يُقدم خدمات تخصصية تحت إشراف كوادر طبية وإدارية متخصصة.

و ثمن " المالكي "جهود قسم أورام دم الأطفال بقيادة الدكتور حسن مسملي على حرصهم لتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية لمرضى سرطان الدم" في حين كرم الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي بمكة المكرمة العاملين بقسم أورام دم الأطفال بالمستشفى ومدينة الملك عبدالله الطبية وجمعية براءة لأمراض دم وسرطان الأطفال وذلك نظير مشاركتهم في إنجاح الخطة العلاجية للأطفال المصابين.

جدير بالذكر أن مركز الأورام يأتي ضمن خطط التحول المؤسسي التي يسعى تجمع مكة المكرمة الصحي لتحقيقها تماشياً مع رؤية المملكة 2030 حيث يعدّ مستشفى الولادة والأطفال من أبرز الصروح الطبية للخدمات الصحية المتخصصة في مجال "النساء والتوليد والأطفال".

ويُقدم المركز خدمات نوعية تحت إشراف كوادر طبية وإدارية متخصصة، ويأتي ذلك بعد حاجة المنطقة للخدمة أورام الأطفال منذ عشر سنوات حيث تم تدشينها مؤخراً خلال أسبوعين لهذه الفئة الغالية على قلوبنا حيث يتم تشخيص 50 طفلاً سنوياً بأورام الأطفال.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,626
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,217
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,193
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,240

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

اعتبر زميلتك في العمل أختك

اعتبر زميلتك في العمل أختك

حسن آل عمير
الرفض بمنطق

الرفض بمنطق

مها الجبر
إجازة مطولة.. وماذا بعد؟

إجازة مطولة.. وماذا بعد؟

ماجد الحربي
ريادة سعودية في الاهتمام بقضايا البيئة

ريادة سعودية في الاهتمام بقضايا البيئة

ماجد آل حسنه
الحكمة في زمن الذكاء الاصطناعي

الحكمة في زمن الذكاء الاصطناعي

عبدالغني الشيخ
مواعيد المستشفيات وكبار السن.. حلول بديلة؟

مواعيد المستشفيات وكبار السن.. حلول بديلة؟

عبدالرحمن المرشد
العقول الشابة وبناء الوطن

العقول الشابة وبناء الوطن

عبدالمحسن الحارثي
(اسمي "لبنان العربي" ولا أريد أن أموت)

(اسمي "لبنان العربي" ولا أريد أن أموت)

سلمان بن حسين الحربي
المخالفات المرورية صعبة السـداد..!!

المخالفات المرورية صعبة السـداد..!!

محمد الصيعري
الحضور الوالدي.. هنا ولا مو هنا؟

الحضور الوالدي.. هنا ولا مو هنا؟

مها عبدالله الحقباني
إنجازات قائد استثنائي

إنجازات قائد استثنائي

ماجد البريكان
في معنى أن تكون حرًّا

في معنى أن تكون حرًّا

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة