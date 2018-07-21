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القيادة تعزي رئيس الوزراء الياباني ورئيس بنجلاديش

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة لرئيس وزراء اليابان شينزو آبي؛ وذلك إثر الحريق الذي اندلع في مدينة كيودو، وما نتج عنه من وفيات وإصابات.

وقال الملك المفدى: "علمنا بنبأ الحريق الذي اندلع في مدينة كيودو، وما نتج عن ذلك من وفيات وإصابات، وإننا إذ نشارك دولتكم والشعب الياباني الصديق ألم هذا المصاب لنعرب لدولتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق -باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا- عن أحر التعازي وصادق المواساة، راجين للمصابين الشفاء العاجل، وأن لا تروا أي مكروه".

وبعث خادم الحرمين الشريفين برقية عزاء ومواساة لرئيس جمهورية بنجلاديش الشعبية محمد عبدالحميد في وفاة رئيس جمهورية بنجلاديش الشعبية الأسبق حسين محمد إرشاد - رحمه الله-.

وقال الملك المفدى في البرقية: "علمنا بنبأ وفاة فخامة السيد حسين محمد إرشاد رئيس جمهورية بنجلاديش الشعبية الأسبق - رحمه الله -. وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولشعب جمهورية بنجلاديش الشعبية الشقيق ولأسرة الفقيد بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء. إنا لله وإنا إليه راجعون".

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة لرئيس وزراء اليابان شينزو آبي؛ وذلك إثر الحريق الذي اندلع في مدينة كيودو، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، قال فيها: "بلغني نبأ الحريق الذي اندلع في مدينة كيودو، وما نتج عنه من وفيات وإصابات؛ وأعرب لدولتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وصادق المواساة، متمنيًا للمصابين الشفاء العاجل".

كذلك بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة لرئيس جمهورية بنجلاديش الشعبية محمد عبدالحميد في وفاة رئيس جمهورية بنجلاديش الشعبية الأسبق حسين محمد إرشاد - رحمه الله -، قال فيها: "تلقيت نبأ وفاة فخامة السيد حسين محمد إرشاد رئيس جمهورية بنجلاديش الشعبية الأسبق - رحمه الله -؛ وأبعث لفخامتكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب".

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القيادة تعزي رئيس الوزراء الياباني ورئيس بنجلاديش
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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة لرئيس وزراء اليابان شينزو آبي؛ وذلك إثر الحريق الذي اندلع في مدينة كيودو، وما نتج عنه من وفيات وإصابات.

وقال الملك المفدى: "علمنا بنبأ الحريق الذي اندلع في مدينة كيودو، وما نتج عن ذلك من وفيات وإصابات، وإننا إذ نشارك دولتكم والشعب الياباني الصديق ألم هذا المصاب لنعرب لدولتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق -باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا- عن أحر التعازي وصادق المواساة، راجين للمصابين الشفاء العاجل، وأن لا تروا أي مكروه".

وبعث خادم الحرمين الشريفين برقية عزاء ومواساة لرئيس جمهورية بنجلاديش الشعبية محمد عبدالحميد في وفاة رئيس جمهورية بنجلاديش الشعبية الأسبق حسين محمد إرشاد - رحمه الله-.

وقال الملك المفدى في البرقية: "علمنا بنبأ وفاة فخامة السيد حسين محمد إرشاد رئيس جمهورية بنجلاديش الشعبية الأسبق - رحمه الله -. وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولشعب جمهورية بنجلاديش الشعبية الشقيق ولأسرة الفقيد بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء. إنا لله وإنا إليه راجعون".

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة لرئيس وزراء اليابان شينزو آبي؛ وذلك إثر الحريق الذي اندلع في مدينة كيودو، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، قال فيها: "بلغني نبأ الحريق الذي اندلع في مدينة كيودو، وما نتج عنه من وفيات وإصابات؛ وأعرب لدولتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وصادق المواساة، متمنيًا للمصابين الشفاء العاجل".

كذلك بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة لرئيس جمهورية بنجلاديش الشعبية محمد عبدالحميد في وفاة رئيس جمهورية بنجلاديش الشعبية الأسبق حسين محمد إرشاد - رحمه الله -، قال فيها: "تلقيت نبأ وفاة فخامة السيد حسين محمد إرشاد رئيس جمهورية بنجلاديش الشعبية الأسبق - رحمه الله -؛ وأبعث لفخامتكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب".

20 يوليو 2019 - 17 ذو القعدة 1440
11:21 PM

القيادة تعزي رئيس الوزراء الياباني ورئيس بنجلاديش

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة لرئيس وزراء اليابان شينزو آبي؛ وذلك إثر الحريق الذي اندلع في مدينة كيودو، وما نتج عنه من وفيات وإصابات.

وقال الملك المفدى: "علمنا بنبأ الحريق الذي اندلع في مدينة كيودو، وما نتج عن ذلك من وفيات وإصابات، وإننا إذ نشارك دولتكم والشعب الياباني الصديق ألم هذا المصاب لنعرب لدولتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق -باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا- عن أحر التعازي وصادق المواساة، راجين للمصابين الشفاء العاجل، وأن لا تروا أي مكروه".

وبعث خادم الحرمين الشريفين برقية عزاء ومواساة لرئيس جمهورية بنجلاديش الشعبية محمد عبدالحميد في وفاة رئيس جمهورية بنجلاديش الشعبية الأسبق حسين محمد إرشاد - رحمه الله-.

وقال الملك المفدى في البرقية: "علمنا بنبأ وفاة فخامة السيد حسين محمد إرشاد رئيس جمهورية بنجلاديش الشعبية الأسبق - رحمه الله -. وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولشعب جمهورية بنجلاديش الشعبية الشقيق ولأسرة الفقيد بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء. إنا لله وإنا إليه راجعون".

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة لرئيس وزراء اليابان شينزو آبي؛ وذلك إثر الحريق الذي اندلع في مدينة كيودو، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، قال فيها: "بلغني نبأ الحريق الذي اندلع في مدينة كيودو، وما نتج عنه من وفيات وإصابات؛ وأعرب لدولتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وصادق المواساة، متمنيًا للمصابين الشفاء العاجل".

كذلك بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة لرئيس جمهورية بنجلاديش الشعبية محمد عبدالحميد في وفاة رئيس جمهورية بنجلاديش الشعبية الأسبق حسين محمد إرشاد - رحمه الله -، قال فيها: "تلقيت نبأ وفاة فخامة السيد حسين محمد إرشاد رئيس جمهورية بنجلاديش الشعبية الأسبق - رحمه الله -؛ وأبعث لفخامتكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب".

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