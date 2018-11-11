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7 تنبيهات للأرصاد أحدها متقدم: حالات تتواصل حتى المساء

بدأت مع ساعات الصباح وتصحب بزخات من البرد ورياح نشطة

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهات لمنطقتَي الشرقية والرياض.

في المنطقة الشرقية، أصدرت الأرصاد تنبيهاً متقدماً من حالة استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة قد تؤدي إلى جريان السيول، تبدأ الساعة العاشرة صباحاً وتتواصل حتى الواحدة فجر يوم غد.

كما أصدرت تنبيهاً لمناطق: عسير والجوف والباحة والرياض، من حالة تكون سحب رعدية ممطرة تصحب بنشاط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تبدأ الساعة العاشرة صباحاً وتتواصل حتى التاسعة مساءً.

كما نبهت مناطق الحدود الشمالية وجازان من حالة تكون سحب رعدية ممطرة تصحب بنشاط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار بدأت الساعة التاسعة صباحاً وتتواصل حتى التاسعة مساءً.

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7 تنبيهات للأرصاد أحدها متقدم: حالات تتواصل حتى المساء
سبق

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهات لمنطقتَي الشرقية والرياض.

في المنطقة الشرقية، أصدرت الأرصاد تنبيهاً متقدماً من حالة استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة قد تؤدي إلى جريان السيول، تبدأ الساعة العاشرة صباحاً وتتواصل حتى الواحدة فجر يوم غد.

كما أصدرت تنبيهاً لمناطق: عسير والجوف والباحة والرياض، من حالة تكون سحب رعدية ممطرة تصحب بنشاط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تبدأ الساعة العاشرة صباحاً وتتواصل حتى التاسعة مساءً.

كما نبهت مناطق الحدود الشمالية وجازان من حالة تكون سحب رعدية ممطرة تصحب بنشاط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار بدأت الساعة التاسعة صباحاً وتتواصل حتى التاسعة مساءً.

11 نوفمبر 2018 - 3 ربيع الأول 1440
09:32 AM

7 تنبيهات للأرصاد أحدها متقدم: حالات تتواصل حتى المساء

بدأت مع ساعات الصباح وتصحب بزخات من البرد ورياح نشطة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
4
29,468

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهات لمنطقتَي الشرقية والرياض.

في المنطقة الشرقية، أصدرت الأرصاد تنبيهاً متقدماً من حالة استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة قد تؤدي إلى جريان السيول، تبدأ الساعة العاشرة صباحاً وتتواصل حتى الواحدة فجر يوم غد.

كما أصدرت تنبيهاً لمناطق: عسير والجوف والباحة والرياض، من حالة تكون سحب رعدية ممطرة تصحب بنشاط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تبدأ الساعة العاشرة صباحاً وتتواصل حتى التاسعة مساءً.

كما نبهت مناطق الحدود الشمالية وجازان من حالة تكون سحب رعدية ممطرة تصحب بنشاط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار بدأت الساعة التاسعة صباحاً وتتواصل حتى التاسعة مساءً.

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