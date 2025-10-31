النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شرطة الرياض تُطيح بمخالفيْن لنظام الإقامة ارتكبا جرائم تزوير

اتُّخِذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية وأُحِيلا إلى النيابة

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم التزييف والتزوير، أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة، من القبض على مخالفيْن لنظام الإقامة من الجنسيتين اليمنية والبنجلادشية، ارتكبا جرائم تزوير وتزييف لمستندات، وقاما ببيعها لمخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، وضُبِط بحوزتهما أجهزة ومعدات وأدوات تغليف، و(343) مستندًا مزورًا.

وقال "الكريديس": تم توقيفهما، واتُّخِذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية وتمت إحالتهما إلى النيابة العامة.

شرطة الرياض النيابة العامة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شرطة الرياض تُطيح بمخالفيْن لنظام الإقامة ارتكبا جرائم تزوير
سبق

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم التزييف والتزوير، أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة، من القبض على مخالفيْن لنظام الإقامة من الجنسيتين اليمنية والبنجلادشية، ارتكبا جرائم تزوير وتزييف لمستندات، وقاما ببيعها لمخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، وضُبِط بحوزتهما أجهزة ومعدات وأدوات تغليف، و(343) مستندًا مزورًا.

وقال "الكريديس": تم توقيفهما، واتُّخِذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية وتمت إحالتهما إلى النيابة العامة.

30 أكتوبر 2021 - 24 ربيع الأول 1443
06:10 PM
اخر تعديل
31 أكتوبر 2021 - 25 ربيع الأول 1443
12:37 AM

شرطة الرياض تُطيح بمخالفيْن لنظام الإقامة ارتكبا جرائم تزوير

اتُّخِذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية وأُحِيلا إلى النيابة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
1,550

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم التزييف والتزوير، أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة، من القبض على مخالفيْن لنظام الإقامة من الجنسيتين اليمنية والبنجلادشية، ارتكبا جرائم تزوير وتزييف لمستندات، وقاما ببيعها لمخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، وضُبِط بحوزتهما أجهزة ومعدات وأدوات تغليف، و(343) مستندًا مزورًا.

وقال "الكريديس": تم توقيفهما، واتُّخِذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية وتمت إحالتهما إلى النيابة العامة.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
11,848
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,863
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,046
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,126

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

أحمق من.. "وزير"

أحمق من.. "وزير"

مها الجبر
"ما فينا" نتحمل "هيك" تصرفات

"ما فينا" نتحمل "هيك" تصرفات

حسن آل عمير
الصحافي.. وكاريزما المذيع..!

الصحافي.. وكاريزما المذيع..!

ماجد الحربي
"قرداحي" يستعين بصديق السوء

"قرداحي" يستعين بصديق السوء

علي آل شرمة
هل هناك خطر من المُفترسات؟

هل هناك خطر من المُفترسات؟

عبدالمحسن الحارثي
مهارات في التعامل الوظيفي

مهارات في التعامل الوظيفي

عبدالغني الشيخ
خُذْها ولا تُشاوِر؟

خُذْها ولا تُشاوِر؟

عبدالرحمن المرشد
الصناعات العسكرية.. حين يصبح الحلم واقعًا

الصناعات العسكرية.. حين يصبح الحلم واقعًا

بندر مغرم الشهري
فوضى وعدم وعي

فوضى وعدم وعي

مها الجبر
المملكة تدشِّن مبادراتها الخضراء

المملكة تدشِّن مبادراتها الخضراء

علي آل شرمة
لا سجن إلا لمجرم

لا سجن إلا لمجرم

حسن آل عمير
الاستثمار من الداخل

الاستثمار من الداخل

محمد باحارث

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة