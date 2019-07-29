في 27 أغسطس.. النور ومضر يدشنان النسخة الأولى من كأس السوبر السعودي

بمشاركة لاعبين محترفين داخل الملعب

استحدثت لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة اليد مسابقة جديدة تحت مسمى "كأس السوبر السعودي" لتكون بجانب المنافسات الموسمية "الـدوري، الكأس، النخبة"؛ حيث سيشارك في السوبر السعودي بطل بطولة الأمير فيصل بن فهد لأندية الدوري الممتاز، وبطل بطولة كأس الأمير سلطان بن فهد، وفي حال كان البطل واحدًا في المسابقتين فسيكون الطرف الثاني في السوبر "وصيف الدوري"، فيما سيكون "بطل السوبر" ممثلًا للوطن في أي لقاء أو بطولة سوبر خارجية مع أي دولة.

وتقرر أن تجمع النسخة الأولى من كأس السوبر السعودي بين بطل الدوري والكأس للموسم 2020-2021 النور "بطل الدوري" ومضر "بطل الكأس"، وذلك يوم الجمعة الموافق 27 أغسطس المقبل، على صالة وزارة الرياضة بالرياض، وتحديدًا عند الرابعة عصرًا.

وسيسمح بمشاركة عدد 2 لاعبين محترفين داخل الملعب في وقت واحد خلال مباراة كأس السوبر، بالإضافة للسماح بمشاركة عدد 2 لاعبين مواليد "فقط" داخل الملعب في وقت واحد، ويمكن أن يكونوا مسجلين في أي درجة من الدرجات، على ألا يزيد عدد المسجلين في أوراق تسجيل المباراة على لاعبين اثنين مواليد، كما ستلعب مباراة كأس السوبر بنظام الكؤوس، ويجب أن تنتهي المباراة بفائز، وفي حال انتهاء المباراة بالتعادل يتم اللجوء إلى الأشواط الإضافية حسب نظام الاتحاد الدولي، وفي حال استمرار التعادل يتجه الفريقان إلى رميات الـ7 أمتار الترجيحية لتحديد بطل السوبر.