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"المقبل" يترأس المؤتمر العالمي الثاني للطرق بعنوان "الطرق إلى الغد R2T"

بمشاركة أكثر من 500 شخص لـ51 دولة منهم وزراء ورؤساء هيئات طرق

افتتح رئيس الاتحاد الدولي للطرق المهندس عبدالله المقبل، يوم الأربعاء الماضي 18 نوفمبر، المؤتمر العالمي الثاني للطرق بعنوان الطرق إلى الغد R2T، والذي كان من المفترض أن يُعقد في هيوستن بالولايات المتحدة الأمريكية؛ ولكن بسبب وباء كورونا انعقد عن بُعد بتقنية الاتصال المرئي.

شارك في المؤتمر أكثر من 500 مشارك من أكثر من 51 دولة منهم وزراء ورؤساء هيئات طرق ونقل وجامعات وشركات عالمية متخصصة في مجال الطرق والنقل وتقنيات التنقل بالمركبات ذاتية القيادة.

وخلال حفل افتتاح المؤتمر ألقى "المقبل" كلمة تَطَرّق فيها إلى الجهود والخدمات التي يقدّمها الاتحاد الدولي للطرق لتطوير وتسهيل حركة التنقل، ورفع مستوى السلامة المرورية في كافة وسائل النقل وتجارب العديد من الدول في هذا المجال؛ مؤكدًا أن الاتحاد يضع خبراته وخبراءه في متناول الجميع لما يخدم دول العالم أجمع.

وتحدث العديد من المسؤولين عن تجاربهم أثناء جائحة كورونا وكيفية التعامل معها.

وفي ختام حفل الافتتاح سلّم "المقبل" جائزة امرأة العام لوزيرة البنية التحتية وإدارة المياه في هولندا كورا فان نون هاوزن؛ تقديرًا لما قامت به ووزارة البنية التحتية من أعمال في مجال الطرق والحد من الوفيات في الحوادث المرورية وتطبيق تقنيات المركبات الذكية على الطرقات.

وترأس "المقبل" قبل ذلك وخلال أيام المؤتمر اجتماعَي الجمعية العمومية للاتحاد ومجلس الإدارة، والتي أقر فيها من فاز في انتخابات مجلس الإدارة للعام 2020/2021، وكذلك من تم ترشيحهم للجنة التنفيذية وميزانية الاتحاد للعام 2019 والربع الثالث من عام 2020، كما اعتمد خلال الاجتماعين برنامج الاتحاد السنوي للعام 2021؛ ومن ذلك المؤتمر الدولي للاتحاد الثامن عشر، الذي سيُعقد في دبي بالإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 7- 11 نوفمبر 2021 بإذن الله تعالى.

رئيس الاتحاد الدولي للطرق المهندس عبدالله المقبل

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"المقبل" يترأس المؤتمر العالمي الثاني للطرق بعنوان "الطرق إلى الغد R2T"
سبق

افتتح رئيس الاتحاد الدولي للطرق المهندس عبدالله المقبل، يوم الأربعاء الماضي 18 نوفمبر، المؤتمر العالمي الثاني للطرق بعنوان الطرق إلى الغد R2T، والذي كان من المفترض أن يُعقد في هيوستن بالولايات المتحدة الأمريكية؛ ولكن بسبب وباء كورونا انعقد عن بُعد بتقنية الاتصال المرئي.

شارك في المؤتمر أكثر من 500 مشارك من أكثر من 51 دولة منهم وزراء ورؤساء هيئات طرق ونقل وجامعات وشركات عالمية متخصصة في مجال الطرق والنقل وتقنيات التنقل بالمركبات ذاتية القيادة.

وخلال حفل افتتاح المؤتمر ألقى "المقبل" كلمة تَطَرّق فيها إلى الجهود والخدمات التي يقدّمها الاتحاد الدولي للطرق لتطوير وتسهيل حركة التنقل، ورفع مستوى السلامة المرورية في كافة وسائل النقل وتجارب العديد من الدول في هذا المجال؛ مؤكدًا أن الاتحاد يضع خبراته وخبراءه في متناول الجميع لما يخدم دول العالم أجمع.

وتحدث العديد من المسؤولين عن تجاربهم أثناء جائحة كورونا وكيفية التعامل معها.

وفي ختام حفل الافتتاح سلّم "المقبل" جائزة امرأة العام لوزيرة البنية التحتية وإدارة المياه في هولندا كورا فان نون هاوزن؛ تقديرًا لما قامت به ووزارة البنية التحتية من أعمال في مجال الطرق والحد من الوفيات في الحوادث المرورية وتطبيق تقنيات المركبات الذكية على الطرقات.

وترأس "المقبل" قبل ذلك وخلال أيام المؤتمر اجتماعَي الجمعية العمومية للاتحاد ومجلس الإدارة، والتي أقر فيها من فاز في انتخابات مجلس الإدارة للعام 2020/2021، وكذلك من تم ترشيحهم للجنة التنفيذية وميزانية الاتحاد للعام 2019 والربع الثالث من عام 2020، كما اعتمد خلال الاجتماعين برنامج الاتحاد السنوي للعام 2021؛ ومن ذلك المؤتمر الدولي للاتحاد الثامن عشر، الذي سيُعقد في دبي بالإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 7- 11 نوفمبر 2021 بإذن الله تعالى.

24 نوفمبر 2020 - 9 ربيع الآخر 1442
11:20 AM

"المقبل" يترأس المؤتمر العالمي الثاني للطرق بعنوان "الطرق إلى الغد R2T"

بمشاركة أكثر من 500 شخص لـ51 دولة منهم وزراء ورؤساء هيئات طرق

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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افتتح رئيس الاتحاد الدولي للطرق المهندس عبدالله المقبل، يوم الأربعاء الماضي 18 نوفمبر، المؤتمر العالمي الثاني للطرق بعنوان الطرق إلى الغد R2T، والذي كان من المفترض أن يُعقد في هيوستن بالولايات المتحدة الأمريكية؛ ولكن بسبب وباء كورونا انعقد عن بُعد بتقنية الاتصال المرئي.

شارك في المؤتمر أكثر من 500 مشارك من أكثر من 51 دولة منهم وزراء ورؤساء هيئات طرق ونقل وجامعات وشركات عالمية متخصصة في مجال الطرق والنقل وتقنيات التنقل بالمركبات ذاتية القيادة.

وخلال حفل افتتاح المؤتمر ألقى "المقبل" كلمة تَطَرّق فيها إلى الجهود والخدمات التي يقدّمها الاتحاد الدولي للطرق لتطوير وتسهيل حركة التنقل، ورفع مستوى السلامة المرورية في كافة وسائل النقل وتجارب العديد من الدول في هذا المجال؛ مؤكدًا أن الاتحاد يضع خبراته وخبراءه في متناول الجميع لما يخدم دول العالم أجمع.

وتحدث العديد من المسؤولين عن تجاربهم أثناء جائحة كورونا وكيفية التعامل معها.

وفي ختام حفل الافتتاح سلّم "المقبل" جائزة امرأة العام لوزيرة البنية التحتية وإدارة المياه في هولندا كورا فان نون هاوزن؛ تقديرًا لما قامت به ووزارة البنية التحتية من أعمال في مجال الطرق والحد من الوفيات في الحوادث المرورية وتطبيق تقنيات المركبات الذكية على الطرقات.

وترأس "المقبل" قبل ذلك وخلال أيام المؤتمر اجتماعَي الجمعية العمومية للاتحاد ومجلس الإدارة، والتي أقر فيها من فاز في انتخابات مجلس الإدارة للعام 2020/2021، وكذلك من تم ترشيحهم للجنة التنفيذية وميزانية الاتحاد للعام 2019 والربع الثالث من عام 2020، كما اعتمد خلال الاجتماعين برنامج الاتحاد السنوي للعام 2021؛ ومن ذلك المؤتمر الدولي للاتحاد الثامن عشر، الذي سيُعقد في دبي بالإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 7- 11 نوفمبر 2021 بإذن الله تعالى.

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