"أسوشييتد برس": الحوثيون السبب الرئيسي في انتشار وباء الكوليرا باليمن

مسؤول ذكر أن المليشيا تستغل ضعف الأمم المتحدة في نهب المساعدات

خلص تحقيق حديث أجرته وكالة أسوشييتد برس الأمريكية إلى أن مليشيا الحوثي هي السبب الرئيسي وراء انتشار مرض الكوليرا.

ونقل "سبتمبر نت"، اليوم الثلاثاء، عن "أسوشييتد برس" أنها أجرت مقابلات مع 29 شخصاً بمن فيهم مسؤولون في وزارة الصحة الواقعة تحت سيطرة الميليشيا الحوثية، وبعضهم مسؤولون عن توزيع المساعدات الإنسانية، أكدوا أن المليشيا هي المسؤول الرئيسي عن إلغاء شحنات الأدوية الخاصة بعلاج وباء الكوليرا في العام 2017م.

وأوضح مسؤول يعمل في المساعدات الإنسانية أن مليشيا الحوثي تستغل ضعف الأمم المتحدة لنهب المساعدات وبيعها.

وأضاف أن العاملين في مجال الإغاثة يعرفون ذلك، وأنه إذا ما تحدثوا هم أو الأمم المتحدة عن هذا الفساد والتعنت الذي تمارسه المليشيا فإن تأشيراتهم ستُرفض، ولن يُسمح لهم بالدخول مجدداً.

وذكر المسؤول أن مليشيا الحوثي نفّذت عدة حملات ورسائل على وسائط التواصل الاجتماعي تؤكد فيها أن اللقاحات غير فعالة، وقد تضر بصحة الأطفال.

من جهتهم، أجمع أربعة من مسؤولي المساعدات بينهم مسؤول صحي سابق في مليشيا الحوثي أن بعض قادة المليشيا وصفوا خطة التطعيم ضد الوباء بـ"مؤامرة أمريكية إسرائيلية لاستخدام اليمنيين كخنازير".