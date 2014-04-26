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"مكافحة المخدرات": ضبط مواطنَيْن بمدينة الرياض روجا مواد مخدرة من خلال "سناب شات"

صرّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات النقيب محمد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية لترويج المخدرات في مواقع التواصل الاجتماعي، أسفرت - بفضل الله- عن القبض على مواطنَيْن بمدينة الرياض، "وذلك لقيامهما بترويج" مواد مخدرة

من خلال "سناب شات"، تمثلت في (310) أقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي، كما عثر بحوزتهما على مادة الحشيش المخدر، وجرى إيقافهما، واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما للنيابة العامة.

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"مكافحة المخدرات": ضبط مواطنَيْن بمدينة الرياض روجا مواد مخدرة من خلال "سناب شات"
سبق

صرّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات النقيب محمد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية لترويج المخدرات في مواقع التواصل الاجتماعي، أسفرت - بفضل الله- عن القبض على مواطنَيْن بمدينة الرياض، "وذلك لقيامهما بترويج" مواد مخدرة

من خلال "سناب شات"، تمثلت في (310) أقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي، كما عثر بحوزتهما على مادة الحشيش المخدر، وجرى إيقافهما، واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما للنيابة العامة.

26 إبريل 2021 - 14 رمضان 1442
01:45 AM

"مكافحة المخدرات": ضبط مواطنَيْن بمدينة الرياض روجا مواد مخدرة من خلال "سناب شات"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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صرّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات النقيب محمد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية لترويج المخدرات في مواقع التواصل الاجتماعي، أسفرت - بفضل الله- عن القبض على مواطنَيْن بمدينة الرياض، "وذلك لقيامهما بترويج" مواد مخدرة

من خلال "سناب شات"، تمثلت في (310) أقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي، كما عثر بحوزتهما على مادة الحشيش المخدر، وجرى إيقافهما، واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما للنيابة العامة.

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