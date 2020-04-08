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الباحة تشهد تنفيذ حكم القصاص في مواطن أنهى حياة آخر برصاصات قاتلة

بيان "الداخلية": حريصون على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله

نفذت وزارة الداخلية، اليوم، حكم القتل قصاصاً بجانٍ سعودي في مدينة الباحة بمنطقة الباحة، كان قد أقدم على قتل مواطن آخر، وذلك بإطلاق النار عليه من مسدس عدة طلقات أدت إلى وفاته.

تفصيلاً، أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في مدينة الباحة بمنطقة الباحة، فيما يلي نصه:

قال الله تعالى: {يَا أيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى}... الآية.

وقال تعالى: {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ}.

أقدم عبدالمحسن بن حمود بن عبدالله الغامدي -سعودي الجنسية- على قتل سعد بن عائض بن مشرف الغامدي -سعودي الجنسية- وذلك بإطلاق النار عليه من مسدس عدة طلقات أدت إلى وفاته.

وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية، صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصاً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وتم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني عبدالمحسن بن حمود بن عبدالله الغامدي -سعودي الجنسية- اليوم الأربعاء الموافق 15/ 8/ 1441هـ بالسجن العام بمنطقة الباحة.

ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.. والله الهادي إلى سواء.

وزارة الداخلية الباحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الباحة تشهد تنفيذ حكم القصاص في مواطن أنهى حياة آخر برصاصات قاتلة
سبق

نفذت وزارة الداخلية، اليوم، حكم القتل قصاصاً بجانٍ سعودي في مدينة الباحة بمنطقة الباحة، كان قد أقدم على قتل مواطن آخر، وذلك بإطلاق النار عليه من مسدس عدة طلقات أدت إلى وفاته.

تفصيلاً، أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في مدينة الباحة بمنطقة الباحة، فيما يلي نصه:

قال الله تعالى: {يَا أيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى}... الآية.

وقال تعالى: {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ}.

أقدم عبدالمحسن بن حمود بن عبدالله الغامدي -سعودي الجنسية- على قتل سعد بن عائض بن مشرف الغامدي -سعودي الجنسية- وذلك بإطلاق النار عليه من مسدس عدة طلقات أدت إلى وفاته.

وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية، صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصاً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وتم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني عبدالمحسن بن حمود بن عبدالله الغامدي -سعودي الجنسية- اليوم الأربعاء الموافق 15/ 8/ 1441هـ بالسجن العام بمنطقة الباحة.

ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.. والله الهادي إلى سواء.

08 إبريل 2020 - 15 شعبان 1441
02:55 PM

الباحة تشهد تنفيذ حكم القصاص في مواطن أنهى حياة آخر برصاصات قاتلة

بيان "الداخلية": حريصون على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الباحة
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نفذت وزارة الداخلية، اليوم، حكم القتل قصاصاً بجانٍ سعودي في مدينة الباحة بمنطقة الباحة، كان قد أقدم على قتل مواطن آخر، وذلك بإطلاق النار عليه من مسدس عدة طلقات أدت إلى وفاته.

تفصيلاً، أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في مدينة الباحة بمنطقة الباحة، فيما يلي نصه:

قال الله تعالى: {يَا أيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى}... الآية.

وقال تعالى: {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ}.

أقدم عبدالمحسن بن حمود بن عبدالله الغامدي -سعودي الجنسية- على قتل سعد بن عائض بن مشرف الغامدي -سعودي الجنسية- وذلك بإطلاق النار عليه من مسدس عدة طلقات أدت إلى وفاته.

وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية، صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصاً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وتم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني عبدالمحسن بن حمود بن عبدالله الغامدي -سعودي الجنسية- اليوم الأربعاء الموافق 15/ 8/ 1441هـ بالسجن العام بمنطقة الباحة.

ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.. والله الهادي إلى سواء.

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