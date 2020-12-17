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عبدالعزيز بن سلمان: لا توجد دولة قامت بما قامت به المملكة خلال جائحة كورونا

قال خلال ثالث جلسات ملتقى الميزانية: الكل استدرك في سوق النفط بأننا نطبق ما نقول

قال وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان: إنه لا توجد دولة قامت بما قامت به المملكة في رعاية المواطنين خلال جائحة كورونا.

وأكد خلال الجلسة الثالثة من ملتقى الميزانية 2021 المنعقدة اليوم تحت عنوان "تحديات أسواق الطاقة العالمية": انخفاض الطلب على المنتجات البترولية لعام 2020 مقارنة بعام 2019.

وأضاف الوزير: الكل استدرك في سوق النفط بأننا نطبق ما نقول، وتمكنا في 3 أيام من الحصول على التزامات لخفض الإنتاج من الجميع.

وتابع: نشكر أوبك وأوبك بلس على إعادة الاستقرار للأسواق، وأسواق النفط قد تحسّنت بشكل كبير بفضل قيادة #المملكة.

وقال وزير الطاقة: من المسلمات، عدمُ التدخل في آليات السوق، ولا نستهدف أسعارًا معينة ولا قيمة لأسعار مرتفعة إذا قادت لانخفاض حادٍّ، وارتفاع الأسعار له تداعيات على دول كثيرة·

وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز

الرئيسية/ المملكة / محليات

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عبدالعزيز بن سلمان: لا توجد دولة قامت بما قامت به المملكة خلال جائحة كورونا
سبق

قال وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان: إنه لا توجد دولة قامت بما قامت به المملكة في رعاية المواطنين خلال جائحة كورونا.

وأكد خلال الجلسة الثالثة من ملتقى الميزانية 2021 المنعقدة اليوم تحت عنوان "تحديات أسواق الطاقة العالمية": انخفاض الطلب على المنتجات البترولية لعام 2020 مقارنة بعام 2019.

وأضاف الوزير: الكل استدرك في سوق النفط بأننا نطبق ما نقول، وتمكنا في 3 أيام من الحصول على التزامات لخفض الإنتاج من الجميع.

وتابع: نشكر أوبك وأوبك بلس على إعادة الاستقرار للأسواق، وأسواق النفط قد تحسّنت بشكل كبير بفضل قيادة #المملكة.

وقال وزير الطاقة: من المسلمات، عدمُ التدخل في آليات السوق، ولا نستهدف أسعارًا معينة ولا قيمة لأسعار مرتفعة إذا قادت لانخفاض حادٍّ، وارتفاع الأسعار له تداعيات على دول كثيرة·

17 ديسمبر 2020 - 2 جمادى الأول 1442
01:08 PM
اخر تعديل
17 ديسمبر 2020 - 2 جمادى الأول 1442
03:30 PM

عبدالعزيز بن سلمان: لا توجد دولة قامت بما قامت به المملكة خلال جائحة كورونا

قال خلال ثالث جلسات ملتقى الميزانية: الكل استدرك في سوق النفط بأننا نطبق ما نقول

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان: إنه لا توجد دولة قامت بما قامت به المملكة في رعاية المواطنين خلال جائحة كورونا.

وأكد خلال الجلسة الثالثة من ملتقى الميزانية 2021 المنعقدة اليوم تحت عنوان "تحديات أسواق الطاقة العالمية": انخفاض الطلب على المنتجات البترولية لعام 2020 مقارنة بعام 2019.

وأضاف الوزير: الكل استدرك في سوق النفط بأننا نطبق ما نقول، وتمكنا في 3 أيام من الحصول على التزامات لخفض الإنتاج من الجميع.

وتابع: نشكر أوبك وأوبك بلس على إعادة الاستقرار للأسواق، وأسواق النفط قد تحسّنت بشكل كبير بفضل قيادة #المملكة.

وقال وزير الطاقة: من المسلمات، عدمُ التدخل في آليات السوق، ولا نستهدف أسعارًا معينة ولا قيمة لأسعار مرتفعة إذا قادت لانخفاض حادٍّ، وارتفاع الأسعار له تداعيات على دول كثيرة·

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