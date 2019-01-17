"IBM" تحقق "8000" براءة اختراع في الولايات المتحدة في عام 2016

لتستمر في ريادة الابتكار للسنة الرابعة والعشرين على التوالي

أعلنت شركة "IBM" اليوم عن تحطيمها للرقم القياسي في براءات الاختراع للمخترعين في عام 2016م، بسجل براءات الاختراع الأمريكي مع أكثر من "8088" اختراعًا، واستمرارها في الريادة لمدة 24 عامًا على التوالي من قيادة الابتكار، وجاءت براءات الاختراع من "IBM" لتشمل مجموعة متنوعة من الاختراعات في مجال الذكاء الاصطناعي والحوسبة الإدراكية والصحة المعرفية، وأمن المعلومات، وغيرها من مجالات النمو الإستراتيجية للشركة.

وحقق كذلك فريق "IBM" أكثر من "2,700" براءة اختراع معرفية وحوسبة سحابية ليحتل المرتبة الأولى على قائمة براءات الاختراع في الولايات المتحدة الأمريكية لعام 2016 وللسنة الرابعة والعشرين على التوالي.

وتم منح المخترعين في "IBM" أكثر من 22 براءة اختراع يومياً في عام 2016؛ مما أتاح لهم إمكانية تجاوز "8000" براءة اختراع في عام واحد؛ حيث عمل الباحثون والمهندسون والمصممون في "IBM" على أكثر من "2700" من براءات الاختراع ذات الصلة بالذكاء الاصطناعي والحوسبة الإدراكية والحوسبة السحابية.

وفي هذا الصدد، قالت "جيني رومتي" الرئيس التنفيذى لشركة "IBM": تأتي ريادتنا العالمية في مجال الابتكار لمدة 24 عاماً متتالية، نتيجة التزامنا بالابتكار والبحث والتطوير، وينعكس ذلك في سجل براءات اختراع الولايات المتحدة؛ حيث تخطينا حاجز "8000" براءة اختراع لأول مرة".

وأضافت: "نحن فخورون للغاية من تلك المساهمات الفريدة من نوعها للمخترعين في الشركة؛ مما يؤهلنا لاكتشاف المزيد من مجالات العلوم والتكنولوجيا التي تقود التقدم في قطاعات الأعمال والمجتمع وتفتح عهداً جديداً من العمل المعرفي".

في الشرق الأوسط وأفريقيا، ساهم المخترعون في "IBM" بـ"42" براءة اختراع لتحقق رقماً قياسياً على قائمة براءات الاختراع الأمريكي لتصل إلى أكثر من "8000" براءة اختراع في عام 2016م.

وأسهم أكثر من "8,500" مخترع يعملون لدى شركة "IBM" في "47" ولاية ومنطقة، و"47" دولة، بتحطيم "IBM" رقماً قياسياً على قائمة براءات الاختراع لعام 2016م.

وفيما يلي قائمة أعلى عشر شركات حصلت على براءات اختراع خلال عام 2016 وهي:

1- شركة "IBM": 8088

2- سامسونج للإلكترونيات: 5518

3- كانون: 3665

4- كوالكوم: 2897

5- جوجل: 2835

6- إنتل: 2784

7- شركة إل جي إلكترونيكس: 2428

8- مايكروسوفت: 2398

9- شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات: 2288

10- سوني: 2181.