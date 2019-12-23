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كأس الملك: أبها يُقصي حامل اللقب ويتأهل لدور الثمانية

تأهل فريق أبها إلى دور الثمانية من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم، عندما تغلب على التعاون حامل اللقب بهدف دون رد اليوم على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية ضمن دور الـ16.

وسجل هدف أبها الوحيد لاعبه أحمد النجعي من عرضية جميلة بالدقيقة 41.

وحاول فريق التعاون أن يعدل النتيجة أمام أبها في الشوط الثاني من المباراة بإجراء تغييرات في تشكيلة الفريق، ولكن دون جدوي، ليغادر بذلك حامل اللقب البطولة في دور الـ16.

وبتلك النتيجة يواجه فريق أبها في دور الثمانية الفائز من مباراة الاتحاد والفتح.

كأس الملك فريق أبها التعاون

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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كأس الملك: أبها يُقصي حامل اللقب ويتأهل لدور الثمانية
سبق

تأهل فريق أبها إلى دور الثمانية من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم، عندما تغلب على التعاون حامل اللقب بهدف دون رد اليوم على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية ضمن دور الـ16.

وسجل هدف أبها الوحيد لاعبه أحمد النجعي من عرضية جميلة بالدقيقة 41.

وحاول فريق التعاون أن يعدل النتيجة أمام أبها في الشوط الثاني من المباراة بإجراء تغييرات في تشكيلة الفريق، ولكن دون جدوي، ليغادر بذلك حامل اللقب البطولة في دور الـ16.

وبتلك النتيجة يواجه فريق أبها في دور الثمانية الفائز من مباراة الاتحاد والفتح.

23 ديسمبر 2019 - 26 ربيع الآخر 1441
06:43 PM

كأس الملك: أبها يُقصي حامل اللقب ويتأهل لدور الثمانية

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صحيفة سبق الإلكترونية - أبها
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10,682

تأهل فريق أبها إلى دور الثمانية من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم، عندما تغلب على التعاون حامل اللقب بهدف دون رد اليوم على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية ضمن دور الـ16.

وسجل هدف أبها الوحيد لاعبه أحمد النجعي من عرضية جميلة بالدقيقة 41.

وحاول فريق التعاون أن يعدل النتيجة أمام أبها في الشوط الثاني من المباراة بإجراء تغييرات في تشكيلة الفريق، ولكن دون جدوي، ليغادر بذلك حامل اللقب البطولة في دور الـ16.

وبتلك النتيجة يواجه فريق أبها في دور الثمانية الفائز من مباراة الاتحاد والفتح.

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