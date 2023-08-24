النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

سائق مركبة ثقيلة يدهس مركبات عدة بـ"الحلقة الشرقية" في الطائف

أصاب امرأة كانت داخل إحدى السيارات

دهس صباح أمس "شيول" مركبات عدة، كانت متوقفة على طريق "سيسد" بـ"الحلقة الشرقية"، وذلك في حادث مروع، بعد أن فَقَد قائده (من جنسية عربية) السيطرة عليه، واتجه للمركبات المتوقفة، وألحق أضرارًا بالغة بها، فيما أُصيبت امرأة، كانت في إحدى المركبات.

وقال شاهد عيان لـ"سبق": "وقع يوم أمس حادث مروري مروع، بعد أن اتجه قائد معدة ثقيلة (شيول) لمركبات متوقفة بجوار الطريق المتجه لمنتزه (سيسد)، وكان الطريق يضيق". مبينًا أن العناية الإلهية أنقذت أصحاب المركبات المتوقفة لعدم وجودهم فيها.

وأشار إلى أن امراة كانت في إحدى المركبات تعرضت لإصابة؛ نُقلت إثرها للمستشفى.

فيما جدد أهالي حي الحلقة الشرقية والروضة مطالبهم للجهات المعنية بإيجاد حلول بعد تزايد الحوادث على هذا الطريق، مؤكدين أن حيهم ليس له مدخل، والطريق ضيق جدًّا، إضافة إلى أنه لا بد من وجود مطبات لتهدئة السرعة بموقع الحادث نفسه؛ إذ تتكرر الحوادث يوميًّا بالمكان نفسه.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
سائق مركبة ثقيلة يدهس مركبات عدة بـ"الحلقة الشرقية" في الطائف
سبق

دهس صباح أمس "شيول" مركبات عدة، كانت متوقفة على طريق "سيسد" بـ"الحلقة الشرقية"، وذلك في حادث مروع، بعد أن فَقَد قائده (من جنسية عربية) السيطرة عليه، واتجه للمركبات المتوقفة، وألحق أضرارًا بالغة بها، فيما أُصيبت امرأة، كانت في إحدى المركبات.

وقال شاهد عيان لـ"سبق": "وقع يوم أمس حادث مروري مروع، بعد أن اتجه قائد معدة ثقيلة (شيول) لمركبات متوقفة بجوار الطريق المتجه لمنتزه (سيسد)، وكان الطريق يضيق". مبينًا أن العناية الإلهية أنقذت أصحاب المركبات المتوقفة لعدم وجودهم فيها.

وأشار إلى أن امراة كانت في إحدى المركبات تعرضت لإصابة؛ نُقلت إثرها للمستشفى.

فيما جدد أهالي حي الحلقة الشرقية والروضة مطالبهم للجهات المعنية بإيجاد حلول بعد تزايد الحوادث على هذا الطريق، مؤكدين أن حيهم ليس له مدخل، والطريق ضيق جدًّا، إضافة إلى أنه لا بد من وجود مطبات لتهدئة السرعة بموقع الحادث نفسه؛ إذ تتكرر الحوادث يوميًّا بالمكان نفسه.

23 أغسطس 2019 - 22 ذو الحجة 1440
11:56 PM

سائق مركبة ثقيلة يدهس مركبات عدة بـ"الحلقة الشرقية" في الطائف

أصاب امرأة كانت داخل إحدى السيارات

A A A
سعود الدعجاني - الطائف
6
9,127

دهس صباح أمس "شيول" مركبات عدة، كانت متوقفة على طريق "سيسد" بـ"الحلقة الشرقية"، وذلك في حادث مروع، بعد أن فَقَد قائده (من جنسية عربية) السيطرة عليه، واتجه للمركبات المتوقفة، وألحق أضرارًا بالغة بها، فيما أُصيبت امرأة، كانت في إحدى المركبات.

وقال شاهد عيان لـ"سبق": "وقع يوم أمس حادث مروري مروع، بعد أن اتجه قائد معدة ثقيلة (شيول) لمركبات متوقفة بجوار الطريق المتجه لمنتزه (سيسد)، وكان الطريق يضيق". مبينًا أن العناية الإلهية أنقذت أصحاب المركبات المتوقفة لعدم وجودهم فيها.

وأشار إلى أن امراة كانت في إحدى المركبات تعرضت لإصابة؛ نُقلت إثرها للمستشفى.

فيما جدد أهالي حي الحلقة الشرقية والروضة مطالبهم للجهات المعنية بإيجاد حلول بعد تزايد الحوادث على هذا الطريق، مؤكدين أن حيهم ليس له مدخل، والطريق ضيق جدًّا، إضافة إلى أنه لا بد من وجود مطبات لتهدئة السرعة بموقع الحادث نفسه؛ إذ تتكرر الحوادث يوميًّا بالمكان نفسه.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
32,296
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
31,040
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
26,009
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
34,219

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

هذا الأمر نخشاه يا وزارة الصحة..!

هذا الأمر نخشاه يا وزارة الصحة..!

ماجد البريكان
المدارس الأهلية.. تتوعَّد وتحذِّر

المدارس الأهلية.. تتوعَّد وتحذِّر

حواء القرني
ملعب الجامعة.. مشكلة الهلال..!!

ملعب الجامعة.. مشكلة الهلال..!!

محمد الصيـعري
حياة رخيصة

حياة رخيصة

حامد الإقبالي
فـكّــك صـواميلهـم!!

فـكّــك صـواميلهـم!!

مها عبدالله الحقباني
إلى مدير تعليم جازان الجديد

إلى مدير تعليم جازان الجديد

عبدالغني الشيخ
رسالة إلى وزير التعليم

رسالة إلى وزير التعليم

صالح المسلّم
الطب الشعبي.. هل نطلق سراحه؟

الطب الشعبي.. هل نطلق سراحه؟

عبدالرحمن المرشد
القوة الناعمة

القوة الناعمة

بدر الغامدي
الفَرْق بيننا وبينهم؟!

الفَرْق بيننا وبينهم؟!

صالح مطر الغامدي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة