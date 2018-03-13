في حصيلة صادمة .. 250 وفاة جديدة بكورونا في إيطاليا خلال 24 ساعة

فيما شهدت البلاد ارتفاعًا في عدد الإصابات من 15113 إلى 17660

سجّلت إيطاليا 250 وفاة جديدة جراء فيروس كورونا المستجد في عدد قياسي خلال 24 ساعة؛ ما يرفع عدد الوفيات فيها إلى 1266 حالة، وفق حصيلة نشرتها اليوم إدارة الحماية المدنية الإيطالية.

كذلك شهدت إيطاليا، البلد الذي يسجّل أكبر عدد حالات عدوى بعد الصين، ارتفاعًا في عدد الإصابات من 15113 إلى 17660 اليوم؛ بينهم 1328 شخصًا في العناية الفائقة.