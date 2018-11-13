صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي: " بيان من الديوان الملكي " تقرر أن يقوم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – اعتباراً من الأسبوع القادم – إن شاء الله – بزيارة إلى مناطق شمال المملكة لتفقد أحوال المواطنين وتدشين وافتتاح عدد من المشاريع التنموية في تلك المناطق، كما سيقوم – حفظه الله – بزيارة إلى مدينة وعد الشمال للصناعات التعدينية في منطقة الحدود الشمالية لتدشين وافتتاح عدد من المشاريع التعدينية والصناعية في المدينة. حفظ الله خادم الحرمين الشريفين في سفره وإقامته.

الديوان الملكي : خادم الحرمين يزور مناطق شمال المملكة الأسبوع القادم وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2018-11-13 صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:

" بيان من الديوان الملكي "

تقرر أن يقوم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – اعتباراً من الأسبوع القادم – إن شاء الله – بزيارة إلى مناطق شمال المملكة لتفقد أحوال المواطنين وتدشين وافتتاح عدد من المشاريع التنموية في تلك المناطق، كما سيقوم – حفظه الله – بزيارة إلى مدينة وعد الشمال للصناعات التعدينية في منطقة الحدود الشمالية لتدشين وافتتاح عدد من المشاريع التعدينية والصناعية في المدينة.

حفظ الله خادم الحرمين الشريفين في سفره وإقامته.

13 نوفمبر 2018 - 5 ربيع الأول 1440 10:46 AM

اخر تعديل 13 نوفمبر 2018 - 5 ربيع الأول 1440 12:06 PM

الديوان الملكي : خادم الحرمين يزور مناطق شمال المملكة الأسبوع القادم لتفقد أحوال المواطنين وتدشين وافتتاح عدد من المشاريع التنموية





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صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:

" بيان من الديوان الملكي "

تقرر أن يقوم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – اعتباراً من الأسبوع القادم – إن شاء الله – بزيارة إلى مناطق شمال المملكة لتفقد أحوال المواطنين وتدشين وافتتاح عدد من المشاريع التنموية في تلك المناطق، كما سيقوم – حفظه الله – بزيارة إلى مدينة وعد الشمال للصناعات التعدينية في منطقة الحدود الشمالية لتدشين وافتتاح عدد من المشاريع التعدينية والصناعية في المدينة.

حفظ الله خادم الحرمين الشريفين في سفره وإقامته.