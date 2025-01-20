"اذكر الله".. لغم ينفجر في حوثي حاول التسلل لقواتنا بصعدة.. والبواسل ينقذونه

مقطع لاقى الإعجاب.. قال "دعسته ما شفته" فأسعفوه وأوقفوا نزيفه.. "شجاعة وفخر"

حَظِيَ فيديو أحد أبطال الجيش السعودي المرابط في العمق اليميني، بانتشار واسع من المغردين؛ وذلك بعد قيامه بإسعاف متمرد حوثي تعرّض لإصابة بالغة نتيجة انفجار لغم في صعدة".

وتفصيلًا، نشر الحساب المهتم بأخبار القوات السعودية والمدون باسم "سليمان المقيم"، مقطع فيديو لحوثي حاول التسلل إلى موقع تابع للقوات السعودية في صعدة؛ لكنه وقع في حقل ألغام من صنع أيديهم؛ الأمر الذي دعا جنودنا المرابطين لإسعافه وإنقاذه وإيقاف النزيف على وجه السرعة".

وأظهر الفيديو، قوة وشجاعة جنود سلمان الحزم، ولِينَهم وهم يتخاطبون مع خصمهم بكل إنسانية ورحمه وبعبارات أخويه "اذكر الله.. أبشر حبيبي.. خل ظنك بالله قوي.. عيوني لك.. الله يسعد قلبك"، ويرد عليهم قائلًا: "دعسته ما شفته".

وأجمع المغرّدون في تعليقاتهم على أن "هؤلاء هم جنودنا الذين نفخر بهم، نعم الأخلاق المحمدية، جنود يتحلون بأعلى الأخلاق وحسن التعامل الذي حثهم دينهم عليه.. إنهم جنود القوات السعودية مضرب المثل بالشجاعة وحسن التعامل حتى مع عدوهم، دينهم دين التسامح والمحبة يطبقة الجندي السعودي بالميدان.. اللهم احفظهم بحفظك".