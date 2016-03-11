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متحدث "الصحة": لا صحة لما نُشر حول إصابة 600 شخص بـ #فيروس_كورونا

قال: مستمرون برعاية مصابين القطيف والحالات الـ21 في الرياض والشرقية ومكة

أكد متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، اليوم، أنه لا صحة لما نُشر حول إصابة 600 شخص بـ#فيروس_كورونا، مبيناً أن لدى المملكة إجراءات صحية لمن أفصح عن إصابته بالفيروس.

وأضاف خلال الموؤتمر الصحفي اليومي: مستمرون برعاية المصابين بالفيروس في محافظة القطيف والحالات المصابة الـ21 في الرياض والشرقية ومكة وجدة.

وأوضح أن جهود مكافحة #فيروس_كورونا متواصلة.. ورصد الحالات في #المملكة محدود .

فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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متحدث "الصحة": لا صحة لما نُشر حول إصابة 600 شخص بـ #فيروس_كورونا
سبق

أكد متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، اليوم، أنه لا صحة لما نُشر حول إصابة 600 شخص بـ#فيروس_كورونا، مبيناً أن لدى المملكة إجراءات صحية لمن أفصح عن إصابته بالفيروس.

وأضاف خلال الموؤتمر الصحفي اليومي: مستمرون برعاية المصابين بالفيروس في محافظة القطيف والحالات المصابة الـ21 في الرياض والشرقية ومكة وجدة.

وأوضح أن جهود مكافحة #فيروس_كورونا متواصلة.. ورصد الحالات في #المملكة محدود .

11 مارس 2020 - 16 رجب 1441
03:35 PM
اخر تعديل
11 مارس 2020 - 16 رجب 1441
04:32 PM

متحدث "الصحة": لا صحة لما نُشر حول إصابة 600 شخص بـ #فيروس_كورونا

قال: مستمرون برعاية مصابين القطيف والحالات الـ21 في الرياض والشرقية ومكة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
5
3,351

أكد متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، اليوم، أنه لا صحة لما نُشر حول إصابة 600 شخص بـ#فيروس_كورونا، مبيناً أن لدى المملكة إجراءات صحية لمن أفصح عن إصابته بالفيروس.

وأضاف خلال الموؤتمر الصحفي اليومي: مستمرون برعاية المصابين بالفيروس في محافظة القطيف والحالات المصابة الـ21 في الرياض والشرقية ومكة وجدة.

وأوضح أن جهود مكافحة #فيروس_كورونا متواصلة.. ورصد الحالات في #المملكة محدود .

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