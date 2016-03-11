متحدث "الصحة": لا صحة لما نُشر حول إصابة 600 شخص بـ #فيروس_كورونا
قال: مستمرون برعاية مصابين القطيف والحالات الـ21 في الرياض والشرقية ومكة
أكد متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، اليوم، أنه لا صحة لما نُشر حول إصابة 600 شخص بـ#فيروس_كورونا، مبيناً أن لدى المملكة إجراءات صحية لمن أفصح عن إصابته بالفيروس.
وأضاف خلال الموؤتمر الصحفي اليومي: مستمرون برعاية المصابين بالفيروس في محافظة القطيف والحالات المصابة الـ21 في الرياض والشرقية ومكة وجدة.
وأوضح أن جهود مكافحة #فيروس_كورونا متواصلة.. ورصد الحالات في #المملكة محدود .
فيروس كورونا الجديد
وزارة الصحة
متحدث "الصحة": لا صحة لما نُشر حول إصابة 600 شخص بـ #فيروس_كورونا
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-03-11
أكد متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، اليوم، أنه لا صحة لما نُشر حول إصابة 600 شخص بـ#فيروس_كورونا، مبيناً أن لدى المملكة إجراءات صحية لمن أفصح عن إصابته بالفيروس.
وأضاف خلال الموؤتمر الصحفي اليومي: مستمرون برعاية المصابين بالفيروس في محافظة القطيف والحالات المصابة الـ21 في الرياض والشرقية ومكة وجدة.
وأوضح أن جهود مكافحة #فيروس_كورونا متواصلة.. ورصد الحالات في #المملكة محدود .
11 مارس 2020 - 16 رجب 1441
03:35 PM
اخر تعديل
11 مارس 2020 - 16 رجب 1441
04:32 PM
متحدث "الصحة": لا صحة لما نُشر حول إصابة 600 شخص بـ #فيروس_كورونا
قال: مستمرون برعاية مصابين القطيف والحالات الـ21 في الرياض والشرقية ومكة
أكد متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، اليوم، أنه لا صحة لما نُشر حول إصابة 600 شخص بـ#فيروس_كورونا، مبيناً أن لدى المملكة إجراءات صحية لمن أفصح عن إصابته بالفيروس.
وأضاف خلال الموؤتمر الصحفي اليومي: مستمرون برعاية المصابين بالفيروس في محافظة القطيف والحالات المصابة الـ21 في الرياض والشرقية ومكة وجدة.
وأوضح أن جهود مكافحة #فيروس_كورونا متواصلة.. ورصد الحالات في #المملكة محدود .