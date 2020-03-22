#تحدي البقاء بالمنزل.. شاهد أغرب ما يفعله "ميسي" و"بوجبا"

مع كورونا.. بلا كرة قدم ولا ملعب

في زمن كورونا والبقاء في المنزل، أطلق مشاهير كرة القدم في العالم، هاشتاق # تحدي البقاء في المنزل، والذي انضم له اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي بـ"ورق التواليت"، والفرنسي بول بوجبا بعربة أطفال.

وقالت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية: يُعد الأرجنتيني ليونيل ميسي آخر المنضمين إلى تحدي البقاء بالمنزل، الذي أطلقه مشاهير اللاعبين في العالم، والذي يدعون من خلاله جمهورهم إلى البقاء في المنزل وقاية من كورونا؛ حيث يقضون الوقت بين التسلية ومحاولة الحفاظ على لياقتهم البدنية.

لكن "ميسي" لم يكن معه كرة القدم المعتادة؛ بل بكرة ورق تواليت، يقوم باللعب بها ومحاولة الحفاظ عليها وتحريكها بقدميه أطول وقت ممكن، وفي الفيديو يظهر العديد من اللاعبين منهم البرتغالي جواجو فليكس، والإسباني سيرجيو راموس، والبرازيلي فيليب كوتينيهو، والفرنسي فرانك ريبيري وغيرهم من اللاعبين.

وفي فيديو آخر، ذهب الفرنسي بول بوجبا بـ#تحدي البقاء بالمنزل إلى جانب آخر؛ حيث دخل في سباق جري مع زوجته "ماريا" في إحدى الغابات القريبة من منزله؛ بينما يدفع عربة طفلهما، وبعد بداية مخادعة من "بوجبا" والفوز بفارق ضئيل، احتجت "ماريا" ليعاودا السباق من جديد.

أما البرازيلي نيمار جونيور، لاعب باريس سان جريمان؛ فقد وجد في عطلة كورونا، فرصة لمحاولة استعادة لياقته البدنية؛ حيث يخوض تدريبات شاقة على الرمال، من أجل زيادة سرعته وتقوية عضلات ساقيه، وظهر في صورة على موقع العلاقات الاجتماعية "إنستجرام" وهو يتدرب تحت أشعة الشمس، وكتب مع الصورة، أولًا تدريب، ثانيًا مُتعب لكنني سعيد، ثالثًا منهك من التدريب.