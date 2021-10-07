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"كنو": راهنت على حضور الجماهير لـ"الجوهرة".. فحقق الأخضر الانتصار

قال لاعب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم محمد كنو، إن حضور الجماهير الكبيرة في ملعب "الجوهرة المشعة" كان له دور كبير، في تحقيق الأخضر الفوز على نظيره الياباني بهدف دون مقابل، في التصفيات الحاسمة المؤهلة لكأس العالم بقطر 2022.

وزاد "كنو" : المنتخب الياباني كان صعب المراس ويعد من أفضل منتخبات القارة الآسيوية، لذا كان الاحترام واجباً، وبالتالي ما سعينا لتحقيقه تحقق ولله الحمد وهو النقاط الثلاث، ونعد الجماهير بالأفضل أمام الصين إن شاء الله، ودعمهم لنا ومساندتهم تعد دافعاً لنا قوياً لتحقيق نتائج إيجابية في بقية المباريات.

المنتخب السعودي كأس العالم

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"كنو": راهنت على حضور الجماهير لـ"الجوهرة".. فحقق الأخضر الانتصار
سبق

قال لاعب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم محمد كنو، إن حضور الجماهير الكبيرة في ملعب "الجوهرة المشعة" كان له دور كبير، في تحقيق الأخضر الفوز على نظيره الياباني بهدف دون مقابل، في التصفيات الحاسمة المؤهلة لكأس العالم بقطر 2022.

وزاد "كنو" : المنتخب الياباني كان صعب المراس ويعد من أفضل منتخبات القارة الآسيوية، لذا كان الاحترام واجباً، وبالتالي ما سعينا لتحقيقه تحقق ولله الحمد وهو النقاط الثلاث، ونعد الجماهير بالأفضل أمام الصين إن شاء الله، ودعمهم لنا ومساندتهم تعد دافعاً لنا قوياً لتحقيق نتائج إيجابية في بقية المباريات.

07 أكتوبر 2021 - 1 ربيع الأول 1443
10:45 PM

"كنو": راهنت على حضور الجماهير لـ"الجوهرة".. فحقق الأخضر الانتصار

A A A
أحمد سرور - الرياض
4
2,083

قال لاعب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم محمد كنو، إن حضور الجماهير الكبيرة في ملعب "الجوهرة المشعة" كان له دور كبير، في تحقيق الأخضر الفوز على نظيره الياباني بهدف دون مقابل، في التصفيات الحاسمة المؤهلة لكأس العالم بقطر 2022.

وزاد "كنو" : المنتخب الياباني كان صعب المراس ويعد من أفضل منتخبات القارة الآسيوية، لذا كان الاحترام واجباً، وبالتالي ما سعينا لتحقيقه تحقق ولله الحمد وهو النقاط الثلاث، ونعد الجماهير بالأفضل أمام الصين إن شاء الله، ودعمهم لنا ومساندتهم تعد دافعاً لنا قوياً لتحقيق نتائج إيجابية في بقية المباريات.

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