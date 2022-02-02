حالة رياح نشطة وأتربة مثارة على عسير.. و"الأرصاد" ينبّه

المركز الوطني: تؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية وتستمر حتى الساعة 3 ظهراً

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من تكوُّن رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، وتدنياً في مدى الرؤية، على محافظتَي بيشة وتثليث، إضافةً إلى المناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وأوضح المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 3 مساءً.