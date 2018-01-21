مسنودًا بمدفعية التحالف .. الجيش اليمني يدحر الحوثيين عن مواقع جديدة في صعدة

كبد الميليشيا خسائر في الأرواح والمعدات

أحرز الجيش الوطني اليمني، مسنودًاً بمدفعية تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم (الخميس)، تقدمات جديدة في الجبهة الغربية لمحافظة صعدة.

وأوضح "سبتمبر نت" أن قوات الجيش الوطني شنت هجومًاً عنيفًا على مواقع الميليشيا الحوثية في جبهات النقعة، بمديرية الصفراء.

وأضاف أن الجيش الوطني حرر مواقع جديدة في جبهتي عار والنقعة، وسط انهيارات واسعة في صفوف الميليشيا.

وبيّن أن المعارك المستمرة منذ أمس، أسفر عن تكبيد ميليشيا الحوثي الإيرانية، خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.