احتفل ساعد بن عواض الزهيري الغامدي، الليلة بزفاف ابنه "عبدالله"، في أحد قصور الأفراح بمركز معشوقة في محافظة القرى بمنطقة الباحة، بحضور الأهل والأقارب والأصدقاء.
"الغامدي" يحتفل بزواج عبدالله بالباحة
احتفل ساعد بن عواض الزهيري الغامدي، الليلة بزفاف ابنه "عبدالله"، في أحد قصور الأفراح بمركز معشوقة في محافظة القرى بمنطقة الباحة، بحضور الأهل والأقارب والأصدقاء.
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"الغامدي" يحتفل بزواج عبدالله بالباحةصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-11-27
27 نوفمبر 2021 - 22 ربيع الآخر 1443
11:45 PM
"الغامدي" يحتفل بزواج عبدالله بالباحة
احتفل ساعد بن عواض الزهيري الغامدي، الليلة بزفاف ابنه "عبدالله"، في أحد قصور الأفراح بمركز معشوقة في محافظة القرى بمنطقة الباحة، بحضور الأهل والأقارب والأصدقاء.
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