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"الغامدي" يحتفل بزواج عبدالله بالباحة

احتفل ساعد بن عواض الزهيري الغامدي، الليلة بزفاف ابنه "عبدالله"، في أحد قصور الأفراح بمركز معشوقة في محافظة القرى بمنطقة الباحة، بحضور الأهل والأقارب والأصدقاء.

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"الغامدي" يحتفل بزواج عبدالله بالباحة
سبق

احتفل ساعد بن عواض الزهيري الغامدي، الليلة بزفاف ابنه "عبدالله"، في أحد قصور الأفراح بمركز معشوقة في محافظة القرى بمنطقة الباحة، بحضور الأهل والأقارب والأصدقاء.

27 نوفمبر 2021 - 22 ربيع الآخر 1443
11:45 PM

"الغامدي" يحتفل بزواج عبدالله بالباحة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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احتفل ساعد بن عواض الزهيري الغامدي، الليلة بزفاف ابنه "عبدالله"، في أحد قصور الأفراح بمركز معشوقة في محافظة القرى بمنطقة الباحة، بحضور الأهل والأقارب والأصدقاء.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,888
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,384
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,249
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

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