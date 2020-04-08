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نائب أمير جازان ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد العريف خالد دهل

أعرب عن فخر واعتزاز الجميع بالشهيد داعياً الله أن يتقبّله بواسع رحمته

نقل الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة جازان، اليوم، تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- وتعازي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، والأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، لأسرة وذوي الشهيد العريف خالد بن جحشور دهل؛ أحد منسوبي الحرس الوطني، الذي استُشهد دفاعاً عن الدين والوطن بالحد الجنوبي بمنطقة نجران.

وأعرب نائب أمير منطقة جازان، عن فخر واعتزاز الجميع بالشهيد، داعياً الله -عزّ وجلّ- أن يتقبّله بواسع رحمته ومغفرته، مؤكداً أن ما تقوم به مختلف القطاعات العسكرية من واجب ديني ووطني وبطولي كبير هو مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء الوطن.

من جانبه، أعرب شقيق وذوو الشهيد، عن شكرهم للقيادة الرشيدة، ولأمير المنطقة، ونائبه، على مواساتهم، مؤكدين أن ذلك نابعٌ من حرص واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين، بأبنائها في كل مكان، معربين عن فخرهم بالشهيد الذي استُشهد في ميدان العز والكرامة للدفاع عن الدين والوطن.

الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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نائب أمير جازان ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد العريف خالد دهل
سبق

نقل الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة جازان، اليوم، تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- وتعازي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، والأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، لأسرة وذوي الشهيد العريف خالد بن جحشور دهل؛ أحد منسوبي الحرس الوطني، الذي استُشهد دفاعاً عن الدين والوطن بالحد الجنوبي بمنطقة نجران.

وأعرب نائب أمير منطقة جازان، عن فخر واعتزاز الجميع بالشهيد، داعياً الله -عزّ وجلّ- أن يتقبّله بواسع رحمته ومغفرته، مؤكداً أن ما تقوم به مختلف القطاعات العسكرية من واجب ديني ووطني وبطولي كبير هو مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء الوطن.

من جانبه، أعرب شقيق وذوو الشهيد، عن شكرهم للقيادة الرشيدة، ولأمير المنطقة، ونائبه، على مواساتهم، مؤكدين أن ذلك نابعٌ من حرص واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين، بأبنائها في كل مكان، معربين عن فخرهم بالشهيد الذي استُشهد في ميدان العز والكرامة للدفاع عن الدين والوطن.

08 إبريل 2020 - 15 شعبان 1441
11:17 AM

نائب أمير جازان ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد العريف خالد دهل

أعرب عن فخر واعتزاز الجميع بالشهيد داعياً الله أن يتقبّله بواسع رحمته

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
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نقل الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة جازان، اليوم، تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- وتعازي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، والأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، لأسرة وذوي الشهيد العريف خالد بن جحشور دهل؛ أحد منسوبي الحرس الوطني، الذي استُشهد دفاعاً عن الدين والوطن بالحد الجنوبي بمنطقة نجران.

وأعرب نائب أمير منطقة جازان، عن فخر واعتزاز الجميع بالشهيد، داعياً الله -عزّ وجلّ- أن يتقبّله بواسع رحمته ومغفرته، مؤكداً أن ما تقوم به مختلف القطاعات العسكرية من واجب ديني ووطني وبطولي كبير هو مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء الوطن.

من جانبه، أعرب شقيق وذوو الشهيد، عن شكرهم للقيادة الرشيدة، ولأمير المنطقة، ونائبه، على مواساتهم، مؤكدين أن ذلك نابعٌ من حرص واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين، بأبنائها في كل مكان، معربين عن فخرهم بالشهيد الذي استُشهد في ميدان العز والكرامة للدفاع عن الدين والوطن.

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