النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 322 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 371 خلال الـ24 ساعة الماضية

(من السعودية) يعود بثوب جديد وفقرات متنوعة

لاقى استحسان المشاهد بشكله الجديد

عاد برنامج (من السعودية) الذي يعرض على القناة الأولى السعودية كل يوم جمعة مرة أخرى، بثوب جديد وفقرات متنوعة بعد توقف دام أكثر من 6 أشهر.

البرنامج الذي يقدمه عبدالعزيز القحطاني ونهى الحربي، أضاف فقرات ثابتة؛ منها": الكشاف، ودرس العمر، وكلام، ومكشات، وصحة حياتي، بالإضافة إلى عدد من التقارير واللقاءات المباشرة من مختلف مناطق المملكة؛ حيث تلامس الفقرات الجديدة احتياج المشاهد ورغبته في استكشاف العديد من الأمور، وجاءت هذه الفقرات لتشكل إضافة للبرنامج بعد أن لاقى ردود أفعال إيجابية في مرحلته الأولى؛ حيث لاقت هذه الفقرات استحسان المشاهد الذي أحسّ بكمية من التنوع، كما لاحظ المشاهد جودة الإعداد والتحضير، وتنوع المناطق في التقارير والتركيز على المنجزات السعودية وإبرازها للمتابعين، بالإضافة إلى نقطة هامة جداً، وهي احترام مقدمي البرنامج لضيوفهم، حيث يجدون التقدير العالي من مقدمي البرنامج وإعطاءهم المساحة الكافية للحديث والنقاش.

أحسن التلفزيون السعودي في عودة هذا البرنامج فهو بمثابة المجهر على النجاحات والتطور الحاصل في مختلف مناطق المملكة، ومن الجميل أن يكون هناك برنامج أسبوعي يجمع لنا كل ما تم خلال أسبوع في أرض الوطن ليقدمه لنا في قالب إعلامي مميز.

برنامج من السعودية القناة الأولى السعودية

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
(من السعودية) يعود بثوب جديد وفقرات متنوعة
سبق

عاد برنامج (من السعودية) الذي يعرض على القناة الأولى السعودية كل يوم جمعة مرة أخرى، بثوب جديد وفقرات متنوعة بعد توقف دام أكثر من 6 أشهر.

البرنامج الذي يقدمه عبدالعزيز القحطاني ونهى الحربي، أضاف فقرات ثابتة؛ منها": الكشاف، ودرس العمر، وكلام، ومكشات، وصحة حياتي، بالإضافة إلى عدد من التقارير واللقاءات المباشرة من مختلف مناطق المملكة؛ حيث تلامس الفقرات الجديدة احتياج المشاهد ورغبته في استكشاف العديد من الأمور، وجاءت هذه الفقرات لتشكل إضافة للبرنامج بعد أن لاقى ردود أفعال إيجابية في مرحلته الأولى؛ حيث لاقت هذه الفقرات استحسان المشاهد الذي أحسّ بكمية من التنوع، كما لاحظ المشاهد جودة الإعداد والتحضير، وتنوع المناطق في التقارير والتركيز على المنجزات السعودية وإبرازها للمتابعين، بالإضافة إلى نقطة هامة جداً، وهي احترام مقدمي البرنامج لضيوفهم، حيث يجدون التقدير العالي من مقدمي البرنامج وإعطاءهم المساحة الكافية للحديث والنقاش.

أحسن التلفزيون السعودي في عودة هذا البرنامج فهو بمثابة المجهر على النجاحات والتطور الحاصل في مختلف مناطق المملكة، ومن الجميل أن يكون هناك برنامج أسبوعي يجمع لنا كل ما تم خلال أسبوع في أرض الوطن ليقدمه لنا في قالب إعلامي مميز.

16 فبراير 2021 - 4 رجب 1442
07:52 PM

(من السعودية) يعود بثوب جديد وفقرات متنوعة

لاقى استحسان المشاهد بشكله الجديد

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
5
2,948

عاد برنامج (من السعودية) الذي يعرض على القناة الأولى السعودية كل يوم جمعة مرة أخرى، بثوب جديد وفقرات متنوعة بعد توقف دام أكثر من 6 أشهر.

البرنامج الذي يقدمه عبدالعزيز القحطاني ونهى الحربي، أضاف فقرات ثابتة؛ منها": الكشاف، ودرس العمر، وكلام، ومكشات، وصحة حياتي، بالإضافة إلى عدد من التقارير واللقاءات المباشرة من مختلف مناطق المملكة؛ حيث تلامس الفقرات الجديدة احتياج المشاهد ورغبته في استكشاف العديد من الأمور، وجاءت هذه الفقرات لتشكل إضافة للبرنامج بعد أن لاقى ردود أفعال إيجابية في مرحلته الأولى؛ حيث لاقت هذه الفقرات استحسان المشاهد الذي أحسّ بكمية من التنوع، كما لاحظ المشاهد جودة الإعداد والتحضير، وتنوع المناطق في التقارير والتركيز على المنجزات السعودية وإبرازها للمتابعين، بالإضافة إلى نقطة هامة جداً، وهي احترام مقدمي البرنامج لضيوفهم، حيث يجدون التقدير العالي من مقدمي البرنامج وإعطاءهم المساحة الكافية للحديث والنقاش.

أحسن التلفزيون السعودي في عودة هذا البرنامج فهو بمثابة المجهر على النجاحات والتطور الحاصل في مختلف مناطق المملكة، ومن الجميل أن يكون هناك برنامج أسبوعي يجمع لنا كل ما تم خلال أسبوع في أرض الوطن ليقدمه لنا في قالب إعلامي مميز.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,147
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,536
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
27,881
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,525

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الإنذار المبكر عبر الجوال

الإنذار المبكر عبر الجوال

عبدالرحمن المرشد
محلل بين الشوطين!!

محلل بين الشوطين!!

محمد الصيعري
هيئة الملكية الفكرية.. جهود وتحديات

هيئة الملكية الفكرية.. جهود وتحديات

حواء القرني
هل التقنُّع ضرورة؟

هل التقنُّع ضرورة؟

مها الجبر
التنمية الريفية أبرز تجليات رؤية 2030

التنمية الريفية أبرز تجليات رؤية 2030

علي آل شرمة
وحدة الجريمة وتعدُّد الجناة!!

وحدة الجريمة وتعدُّد الجناة!!

عبدالمحسن الحارثي
العالم الافتراضي ووهم السعادة!!

العالم الافتراضي ووهم السعادة!!

غسان محمد عسيلان
المسؤولية الاجتماعية وشركات الاتصالات

المسؤولية الاجتماعية وشركات الاتصالات

عبدالرحمن المرشد
سفراء ولكن!!

سفراء ولكن!!

عبدالسلام المشيطي
بشِّروا ولا تنفِّروا

بشِّروا ولا تنفِّروا

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة