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إصابة 1009 جزائريين بـ"كورونا" في يوم واحد

إجمالي المرضى بالفيروس بلغ 82221

سجَّلت الجزائر 1009 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضحت لجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا في البلاد اليوم الأحد أن العدد الإجمالي للإصابات بالجائحة ارتفع إلى 82221 حالة.

وأضافت بأنها سجّلت 17 حالة وفاة جديدة؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 2410 حالات.

وأشارت اللجنة إلى أن 636 مريضًا تماثلوا للشفاء؛ ليرتفع إجمالي حالات التشافي إلى 53204 حالات.

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إصابة 1009 جزائريين بـ"كورونا" في يوم واحد
سبق

سجَّلت الجزائر 1009 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضحت لجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا في البلاد اليوم الأحد أن العدد الإجمالي للإصابات بالجائحة ارتفع إلى 82221 حالة.

وأضافت بأنها سجّلت 17 حالة وفاة جديدة؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 2410 حالات.

وأشارت اللجنة إلى أن 636 مريضًا تماثلوا للشفاء؛ ليرتفع إجمالي حالات التشافي إلى 53204 حالات.

29 نوفمبر 2020 - 14 ربيع الآخر 1442
09:18 PM

إصابة 1009 جزائريين بـ"كورونا" في يوم واحد

إجمالي المرضى بالفيروس بلغ 82221

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الجزائر
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سجَّلت الجزائر 1009 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضحت لجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا في البلاد اليوم الأحد أن العدد الإجمالي للإصابات بالجائحة ارتفع إلى 82221 حالة.

وأضافت بأنها سجّلت 17 حالة وفاة جديدة؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 2410 حالات.

وأشارت اللجنة إلى أن 636 مريضًا تماثلوا للشفاء؛ ليرتفع إجمالي حالات التشافي إلى 53204 حالات.

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